Народження 10 близнюків обернулося скандалом: породілля втекла і звинуватила батька дітей в спробі нажитися

Сенсаційне народження рекордної кількості близнюків обернулося скандалом. Мати сховалася від сторонніх очей і заявила, що батько дітей хоче нажитися на дітях.

8 червня 2021 зʼявилася новина про те, що в Південно-Африканській Республіці 37-річна Госіаме Сітхоул народила сімох хлопчиків і трьох дівчаток. Однак, за словами батька дітей Тебохо Тсотетсі, з моменту відʼїзду Сітхоул у пологовий будинок, він жодного разу не бачив ні її, ні новонароджених. Госіаме все ж вийшла на звʼязок і записала ролик, в якому звинуватила партнера в спробах нажитися на ній і на дітях. Про це пише Daily Mail.

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Новина про те, що 37-річна Госіаме Тамара Сітхоле з Гаутенгу (ПАР) побила світовий рекорд Халіми Сіссе (Малі), яка народила минулого місяця 9 дітей, і народила на світ 10 малюків, облетіли світові ЗМІ.

Щасливий батько повідомив, що пологи пройшли в лікарні Преторії 7 червня. На світ шляхом кесаревого розтину на 29-му тижні вагітності зʼявилися 7 хлопчиків і 3 дівчинки.

[ + – ] Госіаме Сітхоул і Тебохо Тсотетсі

Однак після цього Тебохо Тсотетсі написав у соцмережах, що його дружина зникла. І він не вірить у народження малюків. За його словами, жінка не повідомила йому про своє місцезнаходження і він не зміг її знайти ні в одному з пологових будинків. Він попросив благодійників перестати жертвувати гроші, поки ситуація не вирішиться.

[ + – ] Госіаме Сітхоул до пологів

У лікарні Преторії, де нібито зʼявилися на світ десять немовлят, повідомили, що в них не було такої породіллі, і така кількість дітей не народжувалася.

Фото малюків також не було опубліковане, нібито з релігійних причин.

Зі свого боку, Госіаме Тамара Сітхоле звинуватила батька дітей в тому, що він просто хоче на ній нажитися. Вона записала відео в якому звинуватила Тсотетсі та його сімʼю в спробі стати "мільйонерами" завдяки рекордній кількості народжених нею близнюків.

Вона заявила, що його цікавлять тільки гроші, які благодійники шлють їхній сімʼї з усього світу. І звинувачення в тому, що дітей не існує — її ображають.

"Діти мої і нічиї інші. Чому вони мене переслідують? Вони дивилися тільки на пожертвування, що надходять від людей, й із самого народження хотіли стати мільйонерами. Вони очікували розбагатіти. Ось чому я з дітьми там, де є", — каже жінка в ролику.

Сітхоул заявила, що поки не буде розкривати місцезнаходження своїх дітей, ніхто її це зробити не примусить, і вона покаже малюків, коли "настане час".

Нагадаємо, Госіаме Сітхоул і Тебохо Тсотетсі вже виховують двох дітей. Шість років тому в них народилися близнята.