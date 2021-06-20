В Китае за полгода сделали 1 млрд прививок от коронавируса

Чтобы повысить интерес к вакцинации, китайские власти раздают вакцинированным яйца, муку и даже разыгрывают квартиры.

По состоянию на 19 июня в Китае ввели 1,01 млрд доз вакцин от коронавируса, сообщил Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР. Там указали, что статистика охватывает 31 административную единицу Китая и Синьцзян.

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Вакцинация приоритетных групп населения в стране началась 15 декабря прошлого года.

Ранее ведущий эпидемиолог КНР Чжун Наньшань говорил о планах властей к июню привить около 40% жителей страны, то есть около 560 млн человек из 1,44 млрд населения.

В апреле агентство AP передавало, что значительная часть китайцев не торопится вакцинироваться, поскольку уровень заболеваемости в стране невысокий. Достигается он жестким контролем на границах и мгновенной изоляцией тех районов, где выявляются случаи заболевания. Однако в стране раздается все больше голосов, что необходимо открывать границы и возвращаться к нормальной жизни, тем более что страна надеется принять гостей зимних Олимпийских игр в феврале 2022 года. К тому времени необходимо, чтобы выработался коллективный иммунитет.

В Китае о коллективном иммунитете можно будет говорить, по словам местных экспертов, только после того, как будут вакцинированы (получат две дозы прививок) не менее 1 млрд человек.

Чтобы ускорить темпы вакцинации, власти стимулируют людей. Например, пришедшим на прививку обещают продукты, талоны на скидки в магазинах, льготное посещение достопримечательностей и др.

В некоторых районах Пекина прививки Sinovac идут с двумя упаковками яиц, пишет The Economist. В других местах предлагают куриные крылышки, муку или бесплатный вход в парки. В Гонконге среди привившихся разыгрывают квартиру стоимостью 1,4 млн долларов. Вакцинироваться власти также мотивируют с помощью роликов, призывающих "поскорее уколоться", и наружной рекламы со слоганом: "Своевременная вакцинация для совместного строительства Великой иммунной стены".

По данным ресурса Worldometer, на 19 июня в Китае было зафиксировано 91 564 случаев заболевания COVID-19, из них 30 – за последние сутки. За все время умерли 4 636 человек (о новых смертях в Китае не сообщали с 28 января).

Напомним, 30 мая власти китайского города Гуанчжоу ввели частичный локдаун из-за вспышки коронавируса (заболели 20 человек). Жителей пяти улиц в центральном районе Ливань обязали сидеть в изоляции, пока медики ходят по домам и массово делают тесты на коронавирус. Только некоторым членам семей разрешено выходить для покупки еды и товаров первой необходимости. Приостановили уроки в школах, закрыли детские сады, рынки, стадионы, рестораны и развлекательные заведения. Кроме того, власти города приказали ограничить прогулки в четырех районах, соседних с закрытым.

13 июня глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что они рассматривают все варианты происхождения коронавируса, в том числе утечку из китайской лаборатории.