У Китаї за півроку зробили 1 млрд щеплень від коронавірусу

Щоб підвищити інтерес до вакцинації, китайська влада роздає вакцинованим яйця, борошно і навіть розігрує квартири.

Станом на 19 червня в Китаї ввели 1,01 млрд доз вакцин від коронавірусу, повідомив Держкомітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР. Там зазначили, що статистика охоплює 31 адміністративну одиницю Китаю і Синьцзян.

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Вакцинація пріоритетних груп населення в країні почалася 15 грудня минулого року.

Раніше провідний епідеміолог КНР Чжун Наньшань говорив про плани влади до червня прищепити близько 40% жителів країни, тобто близько 560 млн осіб з 1,44 млрд населення.

У квітні агентство AP передавало, що значна частина китайців не поспішає вакцинуватися, оскільки рівень захворюваності в країні невисокий. Досягається він жорстким контролем на кордонах і миттєвої ізоляцією тих районів, де виявляються випадки захворювання. Однак в країні лунає все більше голосів, що необхідно відкривати кордони і повертатися до нормального життя, тим більше що країна сподівається прийняти гостей зимових Олімпійських ігор в лютому 2022 року. На той час необхідно, щоб виробився колективний імунітет.

У Китаї про колективний імунітет можна буде говорити, за словами місцевих експертів, тільки після того, як будуть вакциновані (отримають дві дози щеплень) не менше 1 млрд осіб.

Щоб прискорити темпи вакцинації, влада стимулює людей. Наприклад, тим, кто прийшов на щеплення, обіцяють продукти, талони на знижки в магазинах, пільгове відвідування визначних пам'яток і ін.

У деяких районах Пекіна щеплення Sinovac йдуть з двома упаковками яєць, пише The Economist. В інших місцях пропонують курячі крильця, борошно або безкоштовний вхід у парки. У Гонконзі серед привившихся розігрують квартиру вартістю 1,4 млн доларів. Вакцинуватися влади також мотивують за допомогою роликів, які закликають "скоріше вколотися", і зовнішньої реклами із слоганом: "Своєчасна вакцинація для спільного будівництва Великої імунної стіни".

За даними ресурсу Worldometer, на 19 червня в Китаї було зафіксовано 91 564 випадків захворювання на COVID-19, з них 30 — за останню добу. За весь час померли 4 636 осіб (про нові смертях в Китаї не повідомляли з 28 січня).

Нагадаємо, 30 травня влада китайського міста Гуанчжоу ввела частковий локдаун через спалах коронавірусу (захворіли 20 осіб). Жителів п'яти вулиць в центральному районі Лівані зобов'язали сидіти в ізоляції, поки медики ходять по домівках і масово роблять тести на коронавірус. Тільки деяким членам сімей дозволено виходити для покупки їжі та товарів першої необхідності. Призупинили уроки в школах, закрили дитячі садки, ринки, стадіони, ресторани і розважальні заклади. Крім того, влада міста наказала обмежити прогулянки в чотирьох районах, сусідніх з закритим.

13 червня глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус заявив, що вони розглядають всі варіанти походження коронавірусу, в тому числі витік з китайської лабораторіі.