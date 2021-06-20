"Врачи давали 0%": самый недоношенный ребенок в мире отпраздновал первый день рождения (фото)

Малыш, который попал в книгу рекордов Гинесса, весил 300 грамм и помещался на ладони.

Самому недоношенному ребенку в мире исполнился год с дня рождения несмотря на нулевые шансы выживания от врачей. Об этом сообщает CNN.

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В семье Хатчинсонов родился ребенок на пять месяцев раньше срока (на 21 неделе и на 2 день при норме в 40 недель). Преждевременные роды у матери ребенка произошли из-за медицинских осложнений. Ричард Скотт Уильям Хатчинсон родился с весом 11,9 унции (около 300 грамм). Малыш был настолько маленьким, что помещался на одной ладони у родителей.

Фото: Guinnessworldrecords

Первые шесть месяцев новорожденный находился в больнице. Из-за пандемии коронавируса, родители не могли оставаться с ним на ночь. Они каждый день ездили из своего дома в штате Висконсин в Миннеаполис, преодолевая более 430 км пути.

[ + – ] Ребенок в первые дни жизни Фото: Guinnessworldrecords

[ + – ] Семья Ричарда Фото: Guinnessworldrecords

По словам отца Ричарда, они знали, что первые недели жизни малыша будут очень трудными, но он чувствовал, что он выживет.

"Мы позаботились о том, чтобы оказать ему поддержку. Я думаю, это помогло ему пережить это, потому что он знал, что может рассчитывать на нас. Мы все еще удивляемся этому, но мы счастливы", — сказал Рик Хатчинсон в комментарии для Книги рекордов Гинесса.

Ребенка внесли в Книгу рекордов Гинесса, как самого недоношенного младенца в мире.

Напомним, в ЮАР женщина родила сразу 10 детей и претендует на мировой рекорд. На свет дети появились путем кесарева сечения. Однако власти Южно-Африканской Республики не смогли найти доказательств, которые бы подтвердили рекорд.

Ранее самым недоношенным ребенком в истории считался младенец из Германии. Его мать родила на 21 неделе и на 4 день беременности.