"Лікарі давали 0%": найнедоношеніша дитина в світі відсвяткувала перший день народження (фото)

Малюк, який потрапив в книгу рекордів Гіннесса, важив 300 грамів і поміщався на долоні.

Найбільш недоношена дитина у світі відзначила рік з дня народження попри нульові шанси на виживання від лікарів. Про це повідомляє CNN.

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У родині Хатчінсон народилася дитина на п'ять місяців раніше терміну (на 21 тижні та на 2 день при нормі в 40 тижнів). Передчасні пологи у матері дитини відбулися через медичні ускладнення. Річард Скотт Вільям Хатчінсон народився з вагою 11,9 унції (близько 300 грамів). Малюк був настільки маленьким, що поміщався на одній долоні у батьків.

Фото: Guinnessworldrecords

Перші шість місяців новонароджений перебував у лікарні. Через пандемію коронавірусу, батьки не могли залишатися з ним на ніч. Вони кожен день їздили зі свого будинку в штаті Вісконсин в Міннеаполіс, долаючи понад 430 км шляху.

[ + – ] Дитина в перші дні життя Фото: Guinnessworldrecords

[ + – ] сім'я Річарда Фото: Guinnessworldrecords

За словами батька Річарда, вони знали, що перші тижні життя малюка будуть дуже важкими, але він відчував, що він виживе.

"Ми подбали про те, щоб надати йому підтримку. Я думаю, це допомогло йому пережити це, тому що він знав, що може розраховувати на нас. Ми все ще дивуємося цьому, але ми щасливі", — сказав Рік Хатчінсон в коментарі для Книги рекордів Гіннесса.

Малятко внесли до Книги рекордів Гіннесса, як найменш доношену дитину у світі.

Нагадаємо, в ПАР жінка народила відразу 10 дітей і претендує на світовий рекорд. Діти з'явилися на світ шляхом кесаревого розтину. Проте влада Південно-Африканської Республіки не змогли знайти доказів, які б підтвердили рекорд.

Раніше найнедоношеною дитиною в історії вважалось немовля з Німеччини. Його мати народила на 21 тижні та на 4 дні вагітності.