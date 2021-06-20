"Лікарі давали 0%": найнедоношеніша дитина в світі відсвяткувала перший день народження (фото)
Малюк, який потрапив в книгу рекордів Гіннесса, важив 300 грамів і поміщався на долоні.
Найбільш недоношена дитина у світі відзначила рік з дня народження попри нульові шанси на виживання від лікарів. Про це повідомляє CNN.
У родині Хатчінсон народилася дитина на п'ять місяців раніше терміну (на 21 тижні та на 2 день при нормі в 40 тижнів). Передчасні пологи у матері дитини відбулися через медичні ускладнення. Річард Скотт Вільям Хатчінсон народився з вагою 11,9 унції (близько 300 грамів). Малюк був настільки маленьким, що поміщався на одній долоні у батьків.
Перші шість місяців новонароджений перебував у лікарні. Через пандемію коронавірусу, батьки не могли залишатися з ним на ніч. Вони кожен день їздили зі свого будинку в штаті Вісконсин в Міннеаполіс, долаючи понад 430 км шляху.
За словами батька Річарда, вони знали, що перші тижні життя малюка будуть дуже важкими, але він відчував, що він виживе.
"Ми подбали про те, щоб надати йому підтримку. Я думаю, це допомогло йому пережити це, тому що він знав, що може розраховувати на нас. Ми все ще дивуємося цьому, але ми щасливі", — сказав Рік Хатчінсон в коментарі для Книги рекордів Гіннесса.
Малятко внесли до Книги рекордів Гіннесса, як найменш доношену дитину у світі.
Нагадаємо, в ПАР жінка народила відразу 10 дітей і претендує на світовий рекорд. Діти з'явилися на світ шляхом кесаревого розтину. Проте влада Південно-Африканської Республіки не змогли знайти доказів, які б підтвердили рекорд.
Раніше найнедоношеною дитиною в історії вважалось немовля з Німеччини. Його мати народила на 21 тижні та на 4 дні вагітності.