Вандалы в Копенгагене разукрасили памятник Шевченко в цвет российского флага (фото)

Хулиганы осквернили памятник еще до начала матча Россия — Дания, который завершился разгромным поражением для россиян.

Неизвестные вандалы в столице Дании разукрасили памятник Тарасу Шевченко в цвета российского триколора и оставили на нем оскорбительные надписи в адрес Украины с НАТО.

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Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Дании.

Инцидент произошел накануне матча Россия — Дания, в котором россияне проиграли с разгромным счетом 1:4.

По словам дипломатов, вандалы разукрасили памятник Тарасу Шевченко в цвета российского флага, а на постаменте скульптуры оставили оскорбительные надписи "Fuck NATO" и "Krim er Russia" (Крым — это Россия).

Посольство Украины в Дании осудило акт вандализма в Копенгагене и заявило, что осквернение памятника лишний раз доказывает, что российская агрессия против нашей страны — реальная.

"Этот позорный случай в очередной раз демонстрирует цивилизованному миру, что российская агрессия против Украины реальна. Никакой "гражданской" войны в Украине нет, а есть только преступные действия Кремля, которые преследуют все святое для каждого украинца в любом уголке мира", — продолжили в дипведомстве.

Дипломаты также призвали правоохранителей Дании начать расследование и наказать виновных в осквернении памятника Тарасу Шевченко в Копенгагене.

[ + – ] Памятник Шевченко Фото: Фото из Facebook-аккаунта посольства Украины в Дании

Ранее Фокус сообщал, что Россия вылетела с Евро-2020, проиграв последний матч в групповом раунде. В решающем матче сборная России проиграла Дании со счетам 1:4 и заняла последнее место в своей группе.

Также Фокус рассказывал, что Зеленский поддержал сборную Украины после провала в решающем матче на Евро-2020. По словам главы государства, украинские футболисты снова провели тяжелый матч в рамках группового раунда Евро-2020, но Украина еще не потеряла шансы на выход в 1/8 финала.