Вандали в Копенгагені розмалювали пам'ятник Шевченку в колір російського прапора (фото)

Хулігани осквернили пам'ятник ще до початку матчу Росія — Данія, який завершився розгромною поразкою для росіян.

Невідомі вандали в столиці Данії розмалювали памʼятник Тарасу Шевченку в кольори російського триколора і залишили на ньому образливі написи на адресу України з НАТО.

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Про це повідомляє пресслужба посольства України в Данії.

Інцидент стався напередодні матчу Росія — Данія, у якому росіяни програли з розгромним рахунком 1:4.

За словами дипломатів, вандали розмалювали памʼятник Тарасу Шевченку в кольори російського прапора, а на постаменті скульптури залишили образливі написи "Fuck NATO" та "Krim er Russia" (Крим — це Росія).

Посольство України в Данії засудило акт вандалізму в Копенгагені та заявило, що осквернення памʼятника зайвий раз доводить, що російська агресія проти нашої країни — реальна.

"Цей ганебний випадок укотре демонструє цивілізованому світу, що російська агресія проти України реальна. Ніякої "громадянської" війни в Україні немає, а є тільки злочинні дії Кремля, які переслідують все святе для кожного українця в будь-якому куточку світу", — продовжили в дипвідомстві.

Дипломати також закликали правоохоронців Данії почати розслідування і покарати винних в оскверненні памʼятника Тарасу Шевченку в Копенгагені.

[ + – ] Пам'ятник Шевченку Фото: Фото из Facebook-аккаунта посольства Украины в Дании

Раніше Фокус повідомляв, що Росія вилетіла з Євро-2020, програвши останній матч у груповому раунді. У вирішальному матчі збірна Росії програла Данії з рахунком 1:4 і посіла останнє місце в своїй групі.

Також Фокус розповідав, що Зеленський підтримав збірну України після провалу у вирішальному матчі на Євро-2020. За словами глави держави, українські футболісти знову провели важкий матч у рамках групового раунду Євро-2020, але Україна ще не втратила шанси на вихід в 1/8 фіналу.