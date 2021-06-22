У Путина разрабатывали госпрограмму по вживлению чипов в мозг человека, - СМИ

По информации журналистов, проект получил название "Мозг, здоровье, интеллект, инновации", и на его финансирование до 2029 года планировали выделить 54 млн рублей.

Газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию письма главы Российской академии наук (РАН) Александра Сергеевац, сообщила, что президент РФ Владимир Путин одобрил развитие государственной программы по вживлению микрочипов в мозг человека.

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Издание ссылкой на близкий к Министерству образования и науки Российской Федерации источник, заявило, что проект получил название "Мозг, здоровье, интеллект, инновации". По информации журналистов, выделить на него планировалось 54 млн рублей. За эти средства должна была проводиться работа в рамках программы до 2029 года включительно.

"Коммерсантъ" написал, что рабочая группа для проработки этого проекта была сформирована после создания концепции Московским государственным университетом и Российской академией наук.

Журналисты сообщили, что проект предполагал, в том числе, развитие технологий нейроинтерфейсов, благодаря которым можно управлять удаленными устройствами при помощи сигналов из мозга. В том числе планировали создать интерфейс "человек-техника", который управлял бы самолетами, автомобилями и другой техникой.

Впрочем, позже пресс-служба Минобрнауки РФ сообщила изданию "Коммерсантъ", что на текущий момент у этой программы нет финансирования.

"В конце прошлого года на уровне правительства было принято решение о нецелесообразности ее разработки", — рассказали в пресс-службе министерства.

Дмитрий Песков же, пресс-секретарь Путина, в общении с журналистами не смог ни подтвердить ни опровергнуть информацию о разработке программы по вживлению чипов в мозги людей, передает "Газета".

"Нет, я не располагаю такими данными поэтому не могу ни подтвердить ни опровергнуть, я не располагаю такой информацией", — сказал Песков.

Напомним, в мае сообщалось, что самого чипированного украинца внесли в национальную Книгу рекордов. 26-летний парень вживил в свое тело уже 8 чипов.

Также Фокус рассказывал, что компания IBM изготовила микрочипы, которые могут уместиться в ДНК человека, их размер составляет всего 2 нанометра.