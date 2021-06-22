В Путіна розробляли держпрограму з імплантації чіпів у мозок людини, — ЗМІ

За інформацією журналістів, проект отримав назву "Мозок, здоров'я, інтелект, інновації", і на його фінансування до 2029 року планували виділити 54 млн рублів.

Газета "Коммерсант" з посиланням на копію листа глави Російської академії наук (РАН) Олександра Сергєєвця, повідомила, що президент РФ Володимир Путін схвалив розвиток державної програми з імплантації мікрочіпів у мозок людини.

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Видання з посиланням на близьке до Міністерства освіти і науки Російської Федерації джерело заявило, що проект отримав назву "Мозок, здоровʼя, інтелект, інновації". За інформацією журналістів, виділити на нього планувалося 54 млн рублів. За ці кошти повинна була відбуватися робота у межах програми до 2029 року включно.

"Коммерсант" написав, що робоча група для опрацювання цього проекту була сформована після створення концепції Московським державним університетом і Російською академією наук.

Журналісти повідомили, що проект передбачав, зокрема, розвиток технологій нейроінтерфейсу, завдяки яким можна керувати віддаленими пристроями за допомогою сигналів з мозку. Зокрема планували створити інтерфейс "людина-техніка", який управляв би літаками, автомобілями та іншою технікою.

Втім, пізніше пресслужба Міністерства освіти та науки РФ повідомила виданню "Коммерсант", що зараз у цієї програми немає фінансування.

"В кінці минулого року на рівні уряду було прийнято рішення про недоцільність її розробки", — розповіли у пресслужбі міністерства.

Дмитро Пєсков, прессекретар Путіна, у спілкуванні з журналістами не зміг ні підтвердити, ні спростувати інформацію про розробку програми з імплантації чіпів у мізки людей, передає "Газета".

"Ні, я не володію такими даними тому не можу ні підтвердити, ні спростувати, я не маю такої інформації", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, в травні повідомлялося, що найбільш чипованого українця внесли в національну Книгу рекордів. 26-річний хлопець імплантував у своє тіло вже 8 чіпів.

Також Фокус розповідав, що компанія IBM виготовила мікрочіпи, які можуть вміститися в ДНК людини, їх розмір становить всього 2 нанометри.