"Угроза анонимности": в ЕС хотят запретить искусственному интеллекту распозновать лица

Как утверждают чиновники, регуляция сферы необходима для сохранения свободы человека и создания правовой основы для ИИ, которая ориентирована на человека.

Европейский совет по защите данных (EDPB) и Европейский надзорный орган по защите данных (EDPS) выпустили совместное заявление, в котором призывают запретить ИИ распознавать лица людей в общественных местах. Об этом сообщается на сайте EDPB.

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В организациях считают, что идентификация людей искусственным интеллектом в общественных местах чрезвычайно рискованно. Поэтому следует запретить не только распознавание лиц, но и походку, отпечатки пальцев, ДНК, голос и другую биометрику в любом контексте.

Указывается, что ИИ не должен разделять людей по признаку этноса, сексуальной или политической ориентации. Это нарушает 21 Хартию основных прав человека. Машины должны распознавать эмоции людей лишь в исключительных случаях, например в медицинских целях. Для любого другого социального подсчета это распознавание лиц должно быть запрещено.

Предлагается ввести штраф в размере до 6% оборота компании, но не меньше, чем 30 млн евро, если "проштрафилась" частная компания. На регулирование вопроса, как утверждают чиновники, может уйти несколько лет. Некоторые "полезные функции" предлагают ограничить, а не запретить, например при найме на работу или составлении кредитного рейтинга.

"Общий запрет на использование распознавания лиц в общедоступных областях является необходимой отправной точкой, если мы хотим сохранить наши свободы и создать правовую основу для ИИ, ориентированную на человека", — заявил представитель Евросовета по защите данных Андреа Елинек.

Как сообщает BBC, спецслужбы и полиция часто использует систему автоматического распознавания лиц в аэропортах. ИИ сопоставляет лицо человека с фото в паспорте. А в Китае система слежки за населением достигла одного из наибольших размеров в мире. Камеры устанавливают в транспорте, на улицах, а также подъездах.

Напомним, в Китае с помощью дипфейков мошенники украли 76,2 млн долларов.

Отметим, что на украинском сайте "Миротворец" появится система распознавания лиц для ускорения процесса вылавливания российских военных преступников и боевиков.

Фокус разбирался, чем опасны и как работают сервисы распознавания людей.