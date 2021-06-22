"Загроза анонімності": в ЄС хочуть заборонити штучному інтелекту розпізнавати обличчя

Як стверджують чиновники, регуляція сфери необхідна для збереження свободи людини і створення правової основи для ШІ, яка орієнтована на людину.

Європейська рада із захисту даних (EDPB) і Європейський наглядовий орган із захисту даних (EDPS) випустили спільну заяву, в якій закликають заборонити ШІ розпізнавати обличчя людей в громадських місцях. Про це повідомляється на сайті EDPB.

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В організаціях вважають, що ідентифікація людей штучним інтелектом в громадських місцях надзвичайно ризикована. Тому слід заборонити не тільки розпізнавання осіб, а й ходу, відбитки пальців, ДНК, голос та іншу біометрику в будь-якому контексті.

Вказується, що ШІ не повинен розділяти людей за ознакою етносу, сексуальною чи політичною орієнтацією. Це порушує 21 Хартію основних прав людини. Машини повинні розпізнавати емоції людей лише у виняткових випадках, наприклад в медичних цілях. Для будь-якого іншого соціального підрахунку це розпізнавання облич повинно бути заборонено.

Пропонується ввести штраф розміром до 6% обороту компанії, але не менше, ніж 30 млн євро, якщо "проштрафилася" приватна компанія. На регулювання питання, як стверджують чиновники, може піти кілька років. Деякі "корисні функції" пропонують обмежити, а не заборонити, наприклад при найманні на роботу або складанні кредитного рейтингу.

"Загальна заборона на використання розпізнавання облич у загальнодоступних областях є необхідною відправною точкою, якщо ми хочемо зберегти наші свободи і створити правову основу для ШІ, орієнтовану на людину", — заявив представник Європейської ради із захисту даних Андреа Єлінек.

Як повідомляє BBC, спецслужби і поліція часто використовують систему автоматичного розпізнавання облич в аеропортах. ШІ зіставляє обличчя людини з фото в паспорті. А в Китаї система стеження за населенням досягла одного з найбільших розмірів у світі. Камери встановлюють в транспорті, на вулицях, а також підʼїздах.

Нагадаємо, в Китаї за допомогою діпфейків шахраї вкрали 76,2 млн доларів.

Зазначимо, що на українському сайті "Миротворець" зʼявиться система розпізнавання облич для прискорення процесу виловлювання російських військових злочинців і бойовиків.

Фокус розбирався, чим небезпечні і як працюють сервіси розпізнавання людей.