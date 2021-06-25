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Обрушение дома в Майами: количество погибших и пропавших без вести значительно возросло (видео, фото)

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Фото: facebook.com/FrancesWangTV

Разрушены около половины из 130 квартир, которые были в 12-этажном здании. Поисково-спасательная операция продолжается до сих пор.

Судьба 159 человек остается неизвестной, четверо найдены погибшими, сообщили местные власти. "Число людей, местоположение которых не установлено, возросло до 159", – заявила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава на брифинге.

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Число погибших, по словам мэра, достигло четырех человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

В Серфсайде, пригороде Майами (штат Флорида, США) частично обрушилось 12-этажное здание. Обвал произошел около двух часов ночи. 

Сообщалось, что разрушено около половины из 130 квартир, которые были в здании.

На место инцидента были направлены более 80 бригад спасателей. Известно о спасении около 40 человек.

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Напомним, сестра первой леди Парагвая Сильваны Лопес Морейры Бо с мужем и тремя детьми проживала в рухнувшей многоэтажке. Их судьба остается неизвестной.