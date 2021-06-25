Обвалення будинку в Маямі: кількість загиблих і зниклих безвісти значно зросла (відео, фото)

Зруйновані майже половина зі 130 квартир, які були в 12-поверховому будинку. Пошуково-рятувальна операція триває досі.

Доля 159 осіб залишається невідомою, четверо знайдені загиблими, повідомила місцева влада. "Кількість людей, місцерозташування яких не встановлене, зросла до 159", — заявила мер округу Маямі-Дейд Даніелла Лавін Кава на брифінгу.

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Кількість загиблих, за словами мера, досягла чотирьох осіб. Пошуково-рятувальна операція триває.

У Серфсайд, передмісті Маямі (штат Флорида, США) частково обрушилася 12-поверхова будівля. Обвал стався приблизно о другій годині ночі.

Повідомлялося, що зруйновані майже половина зі 130 квартир, які були в будівлі.

На місце інциденту були спрямовані понад 80 бригад рятувальників. Відомо про порятунок приблизно 40 осіб.

Нагадаємо, сестра першої леді Парагваю Сільвани Лопес Морейри Бо з чоловіком і трьома дітьми проживала в багатоповерхівці, що звалилася. Їх доля залишається невідомою.