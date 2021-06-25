В любви перед суицидом не признаются: вдова Макафи обвинила в смерти мужа власти США (фото)

Как утверждает женщина, у основателя компании McAfee не было наклонностей к суициду. Это неоднократно подтверждал и сам Джон Макафи.

Вдова основателя компании McAfee Джона Макафи, обнаруженного мертвым в камере барселонской тюрьмы, обвинила в его смерти власти США.

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Как напоминает Associated Press, Макафи, экстрадицию которого в Соединенные Штаты Америки одобрил Национальный суд Испании, якобы покончил жизнь самоубийством в тюрьме Испании.

Сообщалось, что медики проводили реанимационные мероприятия, однако вернуть к жизни мужчину не удалось.

"Мы были готовы к этому решению (экстрадиции в США. – Ред), и у нас уже был план действий по его обжалованию. Я обвиняю власти США в этой трагедии. Из-за этих политически мотивированных обвинений против него мой муж теперь мертв", – заявила Дженис Макафи.

Женщина утверждает, что у ее супруга никогда не было суицидальных наклонностей.

"Его последними словами мне были: "Я люблю тебя и перезвоню вечером". Это не то, что говорит человек, склонный к самоубийству", – добавила вдова.

Стоит отметить, что 15 октября прошлого года Макафи заявил в своем микроблоге в Twitter, что не собирается совершать самоубийство.

"Я здесь доволен. У меня есть друзья. Еда хорошая. Все хорошо. Знайте, что если я повешусь, как Эпштейн, это будет не моя вина", – заявлял он.

[ + – ] Твит Макафи

Миллиардер и финансист Джеффри Эпштейн, обвиняемый в секс-торговле несовершеннолетними, в 2019 году повесился в одиночной камере в СИЗО Манхэттена.

Годом ранее, Макафи оставлял еще одно предупреждение, что если его когда-либо найдут мертвым, то это не будет суицидом. Тогда он показал фото своей татуировки "Whackd" (сленговое выражение, означающее "убитый" или "вышедший из игры").

[ + – ] Татуировка Макафи

Напомним, 23 июня основатель компании-разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джон Макафи был обнаружен мертвым в каталонской тюрьме Сан-Эстеве-Сесровирес.

Макафи арестовали в Испании 5 октября 2020 года. Мужчину обвинили тогда в уклонении от уплаты налогов и подачи налоговых деклараций.

Последние несколько лет жизни основатель компании McAfee и разработчик знаменитого антивируса провел в бегах. Фокус рассказывал, как жил и умер эксцентричный Джон Макафи.