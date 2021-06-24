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Секс, драгз, антивирус. Как жил и умер эксцентричный Джон МакафиМ

Дарья Бережная
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McAfee, джон макафи, антивирус, миллионер
Джон Макафи все же покончил с собой. Правда, не при помощи огнестрельного оружия

75-летнего миллионера Джона Макафи нашли мертвым в испанской тюрьме — через несколько часов после того, как суд одобрил его экстрадицию в США. Последние несколько лет жизни основатель компании McAfee и разработчик знаменитого антивируса провел в бегах.

"Чувак прожил яркую насыщенную жизнь: побыл алкоголиком, плотно сидел на веществах, дружил с несовершеннолетними девочками, разыскивался за убийство, пытался стать президентом США, работал в NASA, обвинялся в торговле оружием и бог еще знает в чем. В итоге нашли хоть что-то, до чего реально можно было докопаться, — неуплата налогов. И все равно ушел от наказания — умер. Короче, ждем поделку от Netflix", — так отозвался о смерти Джона Макафи один из пользователей Сети.

Фокус собрал самое интересное о пионере антивирусных компьютерных технологий, чья жизнь в последние годы больше напоминала сюжет остросюжетного триллера.

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Биография Макафи в самом деле может стать основной для сериала Netflix

"Испанские тюрьмы похожи на Hilton"

О том, что 75-летний Джон Макафи умер в тюрьме Барселоны, первыми сообщили испанские СМИ, оперативно эту информацию подтвердило Министерство юстиции США. По предварительным данным испанских властей, на которые ссылается El País, обстоятельства указывают на самоубийство: Макафи нашли повешенным в его камере. На место была вызвана реабилитационная бригада, но врачи только констатировали смерть.

СМИ сообщили о смерти Макафи через несколько часов после того, как суд Испании одобрил его выдачу США. Создателя антивируса McAfee задержали в октябре 2020 года в аэропорту Барселоны, когда он только вернулся из Германии и собирался вылететь в Стамбул. Миллионера обвинили в уклонении от уплаты налогов и отказе предоставить налоговые декларации с 2014 по 2018 годы: Минюст США утверждает, что бизнесмен скрывал доходы от продажи прав на публикацию своей биографии в это период.

Кроме того, Макафи обвиняли в покупке лакшери товаров от имени третьих лиц — таким манером, например была приобретена его яхта. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Макафи использовал Twitter для продвижения покупки криптовалюты среди своих последователей, не предупреждая, что он зарабатывает на этом деньги. В ходе операций он якобы присвоил 23 миллиона долларов.

Сам Макафи заявлял, что все обвинения беспочвенны и имеют "политическую мотивацию".

Экстрадиции в США Макафи, по всей видимости, опасался всерьез. В ноябре 2020 года он говорил в интервью, что "жизнь в испанских тюрьмах похожа на отель Hilton по сравнению с сюрреалистичными американскими тюрьмами, где отсутствует гуманизм". В США по всем пунктам обвинения ему грозило до 30 лет лишения свободы.

McAfee, джон макафи, антивирус, миллионер
Джон Макафи в Белизе
Фото: Twitter John McAfee

Детство и отрочество

Джон Макафи родился 18 сентября 1945 года на американской военной базе в Бристоле, Великобритания. Его отец был американским военным, мать – британкой. Сам Джон впоследствии рассказывал, что это была типичная история любви военного времени. Позже семья переехала в США, в город Салем в штате Вирджиния. Джон был единственным ребенком в семье, и он вспоминал, что его отец был "жестоким алкоголиком". Он избивал его мать и его самого, а когда Джону было 15 лет, застрелился.

молодой джон макафи, школьник
Фото Джона Макафи в школьном альбоме

Мать Джона Макафи скончалась 17 лет спустя — так что ни один из его родителей не дожил до того момента, как Джон заработал свой первый миллион.

У Джона было двойное гражданство, однако британцем он себя не считал. "Я просто люблю чай и мармит (паста из экстракта дрожжей)", — заявлял он.

Макафи — пионер в области компьютерных антивирусов

Джон Макафи поступил в Роанок-колледж в Вирджинии на факультет математики и настолько хорошо проявил себя во время учебы, что после выпуска его наняло космическое агентство NASA для работы программистом в Нью-Йорке. Два года спустя он уехал в Кремниевую долину и создал службу знакомств в Санта-Кларе. Сервис использовал базу данных для проверки участников на ВИЧ и СПИД за десятилетия до того, как были созданы такие сети, как OkCupid и Match.com.

А в середине 1980-х Джон Макафи присоединился к американскому гиганту в области авиакосмической и оборонной промышленности Lockheed Martin. И совершил прорыв в области антивирусного программирования.

"Это была своего рода случайность, как и все в моей жизни", — говорил он тогда.

По мере того как компьютерная индустрия набирала обороты, опасения по поводу "злонамеренных ошибок" усиливались. В 1986 году два брата из Пакистана закодировали первый известный компьютерный вирус, нацеленный на ПК. Макафи заразил свой компьютер вирусом "Пакистанский мозг", который стер файлы с его жесткого диска — тогда молодой программист взломал вирус и научился уничтожать его. Вскоре он написал Virus Scan.

К 1987 году он основал антивирусную фирму McAfee Associates, а два года спустя ушел из Lockheed Martin. Вскоре нагрянула всемирная слава.

"Это была тяжелая работа, но тот момент в моей жизни стал для меня переломным. В то время мне очень нравилось то, что я делал", — отмечал Макафи.

Впрочем, его скоро обвинили в создании вируса "Микеланджело". Компьютерное сообщиство посчитало, что Джон специально написал вирус, чтобы запугивать пользователей и увеличить продажи своего антивируса McAfee.

"Компания росла так быстро, что это уже не доставляло удовольствия. Когда вы являетесь генеральным директором компании, в которой работает 10 000 человек, вы больше не можете заниматься любимым программированием. Вам приходится иметь дело с кадровыми проблемами, акционерами и собраниями правления. Но оставаться не имело смысла. Я нанял генерального директора IBM, и он сделал всю работу", — рассказывал Макафи.

Макафи — плейбой. Проблемы с наркотиками и другие увлечения

Макафи никогда не скрывал, что "одержим личными демонами". Он принимал легкие наркотики еще во время учебы в колледже. Однако после сердечного приступа в 1993 году бросил опиаты и начал пить. Позже он начал ходить к Анонимным алкоголикам и избавился от этой зависимости.

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Джон Макафи и один из его роликов, где он якобы принимает кокаин

К 48 годам у Макафи за плечами уже было два брака. Первый раз он женился на студентке, еще учась в колледже, второй раз – на стюардессе United Airlines. Купил 160 гектаров леса в Колорадо, построил дом и основал курорт для йоги, написав несколько книг на эту тему.

В 1994 году Макафи основал Tribal Voice и изобрел PowWow — платформу для обмена мгновенными сообщениями, напоминающую Skype, которая помогала пользователям общаться с другими людьми, или "племенами" со схожими интересами. Возможно, именно это именно Макафи изобрел первую соцсеть в мире — но популярной она не стала.

"PowWow опередила свое время, для нее просто не было технологий", — позже сетовал Макафи.

джон макафи, трайк
Джон Макафи и трайк

Разочаровавшись в технологиях, Макафи занялся экстремальными видами спорта. В 2002 году он прочитал о трайках – гидроциклах с крыльями — и со своей тогдашней 22-летней подругой Дженнифер Ирвин переехал в Аризону, чтобы продвигать этот вид спорта. Макафи основал школу аэротреккинга, однако все перешло в драматическую плоскость: его двоюродный брат разбился, катаясь на трайке и его семья подала иск на 5 миллионов долларов.

Банкротство и бегство Джона Макафи: несовершеннолетние подружки и обвинение в убийстве

О банкротстве Джон Макафи объявил в 2009 году. У него оставались последние 4 миллиона долларов из 100 миллионов.

Год спустя компания Intel выкупила акции McAfee, заплатив 7,7 миллиарда долларов и сделав предприятие своим подразделением.

А Макафи уехал с Дженнифер Ирвин в Белиз, избавившись от всей своей недвижимости: продал поместье на Гавайях, имение в Колорадо, дома в Аризоне и Техасе, а также ранчо в Мексике.

В Белизе он открыл скоростной паром и ресторан… А также сменил подружку. Его новой девушкой стала 31-летний морской биолог Эллисон Адонизио из Гарварда. Макафи, не потерявший любви к красивым жестам, подарил ей лабораторию.

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Фото из дома Макафи в Белизе

Он по-прежнему вел разгульный образ жизни – в доме постоянно жило несколько девушек, причем некоторые из них были несовершеннолетними. Макафи признавался, что за год его пытались убить 11 раз. Для охраны он нанял пару наемников — из тех самых киллеров, которые и пытались раньше его прикончить. Также он построил полицейский участок, снабдил правоохранителей оружием и платил им сверхурочные, чтобы они не пускали в район наркоторговцев.

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Джон Макафи с подружками

Эксцентричный образ жизни Джона Макафи и целая свора злых псов, охраняющих поместье, злила соседей, а особенно американского эмигранта Грегори Фаулла, который подал жалобу местным властям на шумного соседа. А через день жалобщика нашли мертвым.

джон макафи, белиз
Джон Макафи в Белизе

Позже Макафи говорил, что дело было сфабриковано местным политиком, который вымогал у него два миллиона долларов. Этому предшествовал налет на его дом.

"Вооруженные солдаты застрелили мою собаку, уничтожили собственность на полмиллиона долларов и выставили меня на солнце на 14 часов, а затем ушли без предъявления обвинений. Это случилось просто потому, что я отказался давать взятку. Они называют это пожертвованием. Я не верю в политику, поэтому не собирался делать пожертвование", — рассказывал Макафи позже. Неделю спустя полиция вернулась и снова вымогала деньги, а когда миллионер отказался платить, его сосед был убит, — рассказывал Макафи.

"Они приняли его за меня. Ошиблись домом. Он мертв. Они убили его. Это меня напугало", — Макафи покинул Белиз и отправился в Гватемалу. И нанял бывшего генерального прокурора Гватемалы Телесфоро Герра в качестве своего адвоката. Но был арестован в 2012 году и экстрадирован в Майами.

В эти сложные дни Макафи занялся продвижением личного бренда: раздавал интервью, выступал на телевидении и занимался написанием мемуаров, в чем ему помогал скандальный Джордж Юнг, преступник из Бостона, бывший член Медельинского картеля, возивший кокаин в США в 1980-х.

Счета Макафи в Белизе были арестованы, и он снова оказался на грани банкротства. Семья Фаулла подала на него в суд, обвиняя в убийстве. Тем не менее, в 2012 он женился в третий раз, на бывшей проститутке Дженис Дайсон, с которой познакомился в баре в Майами.

джон макафи, третья жена, дженис дайсон
джон макафи, третья жена, дженис дайсон
Джон Макафи со своей третьей женой Дженис Дайсон

В 2015 году Макафи предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде. Но все это были "цветочки". Серьезные проблемы с законом в США начались только в 2019 году.

джон макафи, теннесси
Фото из полицейского отчета в Теннесси

Именно тогда Джон Макафи объявил, что сбежал из Америки, потому что ему и другим участникам неудавшейся президентской кампании 2020 года было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов.

Макафи и не пытался скрывать, что не платил налоги в США. Он неоднократно говорил, что не верит в систему и даже пытался выдвинуть нечто вроде манифеста. Макафи и Дженис вышли в море на борту его яхты "Корабль свободы" — в круиз по Карибскому морю. Тогда же Макафи выступил с серией странных заявлений, угрожая разоблачить коррумпированных американских чиновников, которые, как он утверждал, несправедливо преследовали его.

джон макафи, татуировка
Джон Макафи делает очередную татуировку

Скрываясь от правосудия, Макафи не говорил, где находится, но постоянно общался со СМИ и поклонниками в Twitter. Он утверждал, что вместо него по конференциям ездят его "двойники", которые периодически исчезают. Так, некий Джей Пиззл пропал в Барселоне.

"Никто о нем не слышал. Я не сторонник теории заговора, но я не верю в совпадение. Я понятия не имею. Но разве США не способны зайти так далеко, чтобы заставить меня замолчать?" — говорил Макафи.

Судя по твитам, Макафи путешествовал по всему миру. Появлялись сообщения, что его видели в Литве, Беларуси, на Кубе.

джон макафи, твит, паспорта
Макафи утвержал, что него несколько паспортов разных стран
джон макафи, твит, паспорта
Перевод: Несколько моих паспортов (очевидно, их больше, чем на фото). Например, имя в моем китайском паспорте - Мах Цзя Фе или подобное. Такие же проблемы с моими иранскими и корейскими паспортами. Все паспорта легальные.

Макафи заявлял, что опубликует информацию, которая разоблачит коррупцию на самом высоком уровне ЦРУ, а также в других американских органах власти.

"Если меня арестуют или я исчезну, прессе будет передано более 31 терабайта компрометирующих данных", — обещал Макафи.

В конце концов, в 2019 году его задержали в Доминиканской Республике (на яхте обнаружили большое количество оружия и боеприпасов), однако позже освободили.

Джон Макафи, оружие, доминиканская республика
Джон Макафи в Доминиканской республике
Джон Макафи, оружие, доминиканская республика, тюрьма

В 2020 году Макафи арестовали в Норвегии: в разгар пандемии коронавируса он отказывался надеть маску и вместо нее появился в трусиках своей жены на лице.

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Джон Макафи в Норвегии

Кружевные трусики вместо маски были не единственной странностью. В последние годы Макафи стал все более беспорядочным в своих твитах. Заявлял, что у него 47 детей, 61 внук и 19 правнуков, но он никогда не называл их имен и предоставлял никаких доказательств.

Зато он утверждал, что маски не защищают от коронавируса и наладил продажу женских трусиков через интернет, причем получал их от своих поклонниц.

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Джон Макафи и его лоты для аукциона/Все фото: Twitter John McAfee
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Перевод: продаю маски. Одна уже продана за 2 600 долларов, вторая за 7500. Черная будет выставлена на аукцион через пару дней

Был ли Джон Макафи "врагом государства"?

В октябре 2020 года Макафи был арестован в аэропорту Барселоны, когда собирался улетать в Стамбул. А 21 июня 2021 года Макафи появился на видеосвязи на слушании по делу об экстрадиции после ареста в Испании. Он провел семь месяцев в тюрьме, а на этой неделе узнал, что его экстрадируют в США. После чего был найден мертвым в камере в среду, и испанские власти заявили, что это было самоубийство.

Джон Макафи в тюрьме, монитор компьютера
Джон Макафи в тюрьме

Жена Макафи Дженис заявляла, что "власти США полны решимости заставить Джона умереть в тюрьме, чтобы показать, что он выступает против коррупции в их правительственных учреждениях. Нет никакой надежды на справедливое судебное разбирательство в Америке, потому что в Америке больше нет правосудия".

Но сомнения на этот счет высказывают не только близкие экстравагантного миллиардера.

Бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, ныне живущий в РФ, косвенно подтвердил, что считает гибель Макафи политически мотивированной и уже заявил, что Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, который находится в британской тюрьме Белмарш с 2019 года, может стать следующим умершим в тюрьме после Макафи в случае принятия решения об экстрадиции его в США.

Напомним, 4 января 2021 года суд постановил, что Ассанж не может быть экстрадирован в США, так как он страдает аутизмом и клинической депрессией, а также склонен к суициду, и его состояние может серьезно ухудшиться в результате содержания в одиночном заключении в США. Он может совершить самоубийство. В решении суда также говорилось, что в камере Ассанжа в британской тюрьме, было найдено бритвенное лезвие, Ассанж также успел составить завещание. Суд постановил, что Ассанж будет оставаться в тюрьме на время, которое отводится представителям американской прокуратуры для подачи апелляции.