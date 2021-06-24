Секс, драгз, антивирус. Как жил и умер эксцентричный Джон МакафиМ

75-летнего миллионера Джона Макафи нашли мертвым в испанской тюрьме — через несколько часов после того, как суд одобрил его экстрадицию в США. Последние несколько лет жизни основатель компании McAfee и разработчик знаменитого антивируса провел в бегах.

"Чувак прожил яркую насыщенную жизнь: побыл алкоголиком, плотно сидел на веществах, дружил с несовершеннолетними девочками, разыскивался за убийство, пытался стать президентом США, работал в NASA, обвинялся в торговле оружием и бог еще знает в чем. В итоге нашли хоть что-то, до чего реально можно было докопаться, — неуплата налогов. И все равно ушел от наказания — умер. Короче, ждем поделку от Netflix", — так отозвался о смерти Джона Макафи один из пользователей Сети.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Фокус собрал самое интересное о пионере антивирусных компьютерных технологий, чья жизнь в последние годы больше напоминала сюжет остросюжетного триллера.

[ + – ] Биография Макафи в самом деле может стать основной для сериала Netflix

"Испанские тюрьмы похожи на Hilton"

О том, что 75-летний Джон Макафи умер в тюрьме Барселоны, первыми сообщили испанские СМИ, оперативно эту информацию подтвердило Министерство юстиции США. По предварительным данным испанских властей, на которые ссылается El País, обстоятельства указывают на самоубийство: Макафи нашли повешенным в его камере. На место была вызвана реабилитационная бригада, но врачи только констатировали смерть.

СМИ сообщили о смерти Макафи через несколько часов после того, как суд Испании одобрил его выдачу США. Создателя антивируса McAfee задержали в октябре 2020 года в аэропорту Барселоны, когда он только вернулся из Германии и собирался вылететь в Стамбул. Миллионера обвинили в уклонении от уплаты налогов и отказе предоставить налоговые декларации с 2014 по 2018 годы: Минюст США утверждает, что бизнесмен скрывал доходы от продажи прав на публикацию своей биографии в это период.

Кроме того, Макафи обвиняли в покупке лакшери товаров от имени третьих лиц — таким манером, например была приобретена его яхта. По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Макафи использовал Twitter для продвижения покупки криптовалюты среди своих последователей, не предупреждая, что он зарабатывает на этом деньги. В ходе операций он якобы присвоил 23 миллиона долларов.

Сам Макафи заявлял, что все обвинения беспочвенны и имеют "политическую мотивацию".

Экстрадиции в США Макафи, по всей видимости, опасался всерьез. В ноябре 2020 года он говорил в интервью, что "жизнь в испанских тюрьмах похожа на отель Hilton по сравнению с сюрреалистичными американскими тюрьмами, где отсутствует гуманизм". В США по всем пунктам обвинения ему грозило до 30 лет лишения свободы.

[ + – ] Джон Макафи в Белизе Фото: Twitter John McAfee

Детство и отрочество

Джон Макафи родился 18 сентября 1945 года на американской военной базе в Бристоле, Великобритания. Его отец был американским военным, мать – британкой. Сам Джон впоследствии рассказывал, что это была типичная история любви военного времени. Позже семья переехала в США, в город Салем в штате Вирджиния. Джон был единственным ребенком в семье, и он вспоминал, что его отец был "жестоким алкоголиком". Он избивал его мать и его самого, а когда Джону было 15 лет, застрелился.

[ + – ] Фото Джона Макафи в школьном альбоме

Мать Джона Макафи скончалась 17 лет спустя — так что ни один из его родителей не дожил до того момента, как Джон заработал свой первый миллион.

У Джона было двойное гражданство, однако британцем он себя не считал. "Я просто люблю чай и мармит (паста из экстракта дрожжей)", — заявлял он.

Макафи — пионер в области компьютерных антивирусов

Джон Макафи поступил в Роанок-колледж в Вирджинии на факультет математики и настолько хорошо проявил себя во время учебы, что после выпуска его наняло космическое агентство NASA для работы программистом в Нью-Йорке. Два года спустя он уехал в Кремниевую долину и создал службу знакомств в Санта-Кларе. Сервис использовал базу данных для проверки участников на ВИЧ и СПИД за десятилетия до того, как были созданы такие сети, как OkCupid и Match.com.

А в середине 1980-х Джон Макафи присоединился к американскому гиганту в области авиакосмической и оборонной промышленности Lockheed Martin. И совершил прорыв в области антивирусного программирования.

"Это была своего рода случайность, как и все в моей жизни", — говорил он тогда.

По мере того как компьютерная индустрия набирала обороты, опасения по поводу "злонамеренных ошибок" усиливались. В 1986 году два брата из Пакистана закодировали первый известный компьютерный вирус, нацеленный на ПК. Макафи заразил свой компьютер вирусом "Пакистанский мозг", который стер файлы с его жесткого диска — тогда молодой программист взломал вирус и научился уничтожать его. Вскоре он написал Virus Scan.

К 1987 году он основал антивирусную фирму McAfee Associates, а два года спустя ушел из Lockheed Martin. Вскоре нагрянула всемирная слава.

"Это была тяжелая работа, но тот момент в моей жизни стал для меня переломным. В то время мне очень нравилось то, что я делал", — отмечал Макафи.

Впрочем, его скоро обвинили в создании вируса "Микеланджело". Компьютерное сообщиство посчитало, что Джон специально написал вирус, чтобы запугивать пользователей и увеличить продажи своего антивируса McAfee.

"Компания росла так быстро, что это уже не доставляло удовольствия. Когда вы являетесь генеральным директором компании, в которой работает 10 000 человек, вы больше не можете заниматься любимым программированием. Вам приходится иметь дело с кадровыми проблемами, акционерами и собраниями правления. Но оставаться не имело смысла. Я нанял генерального директора IBM, и он сделал всю работу", — рассказывал Макафи.

Макафи — плейбой. Проблемы с наркотиками и другие увлечения

Макафи никогда не скрывал, что "одержим личными демонами". Он принимал легкие наркотики еще во время учебы в колледже. Однако после сердечного приступа в 1993 году бросил опиаты и начал пить. Позже он начал ходить к Анонимным алкоголикам и избавился от этой зависимости.

[ + – ] Джон Макафи и один из его роликов, где он якобы принимает кокаин

К 48 годам у Макафи за плечами уже было два брака. Первый раз он женился на студентке, еще учась в колледже, второй раз – на стюардессе United Airlines. Купил 160 гектаров леса в Колорадо, построил дом и основал курорт для йоги, написав несколько книг на эту тему.

В 1994 году Макафи основал Tribal Voice и изобрел PowWow — платформу для обмена мгновенными сообщениями, напоминающую Skype, которая помогала пользователям общаться с другими людьми, или "племенами" со схожими интересами. Возможно, именно это именно Макафи изобрел первую соцсеть в мире — но популярной она не стала.

"PowWow опередила свое время, для нее просто не было технологий", — позже сетовал Макафи.

[ + – ] Джон Макафи и трайк

Разочаровавшись в технологиях, Макафи занялся экстремальными видами спорта. В 2002 году он прочитал о трайках – гидроциклах с крыльями — и со своей тогдашней 22-летней подругой Дженнифер Ирвин переехал в Аризону, чтобы продвигать этот вид спорта. Макафи основал школу аэротреккинга, однако все перешло в драматическую плоскость: его двоюродный брат разбился, катаясь на трайке и его семья подала иск на 5 миллионов долларов.

Банкротство и бегство Джона Макафи: несовершеннолетние подружки и обвинение в убийстве

О банкротстве Джон Макафи объявил в 2009 году. У него оставались последние 4 миллиона долларов из 100 миллионов.

Год спустя компания Intel выкупила акции McAfee, заплатив 7,7 миллиарда долларов и сделав предприятие своим подразделением.

А Макафи уехал с Дженнифер Ирвин в Белиз, избавившись от всей своей недвижимости: продал поместье на Гавайях, имение в Колорадо, дома в Аризоне и Техасе, а также ранчо в Мексике.

В Белизе он открыл скоростной паром и ресторан… А также сменил подружку. Его новой девушкой стала 31-летний морской биолог Эллисон Адонизио из Гарварда. Макафи, не потерявший любви к красивым жестам, подарил ей лабораторию.

[ + – ] Фото из дома Макафи в Белизе

Он по-прежнему вел разгульный образ жизни – в доме постоянно жило несколько девушек, причем некоторые из них были несовершеннолетними. Макафи признавался, что за год его пытались убить 11 раз. Для охраны он нанял пару наемников — из тех самых киллеров, которые и пытались раньше его прикончить. Также он построил полицейский участок, снабдил правоохранителей оружием и платил им сверхурочные, чтобы они не пускали в район наркоторговцев.

[ + – ] Джон Макафи с подружками

Эксцентричный образ жизни Джона Макафи и целая свора злых псов, охраняющих поместье, злила соседей, а особенно американского эмигранта Грегори Фаулла, который подал жалобу местным властям на шумного соседа. А через день жалобщика нашли мертвым.

[ + – ] Джон Макафи в Белизе

Позже Макафи говорил, что дело было сфабриковано местным политиком, который вымогал у него два миллиона долларов. Этому предшествовал налет на его дом.

"Вооруженные солдаты застрелили мою собаку, уничтожили собственность на полмиллиона долларов и выставили меня на солнце на 14 часов, а затем ушли без предъявления обвинений. Это случилось просто потому, что я отказался давать взятку. Они называют это пожертвованием. Я не верю в политику, поэтому не собирался делать пожертвование", — рассказывал Макафи позже. Неделю спустя полиция вернулась и снова вымогала деньги, а когда миллионер отказался платить, его сосед был убит, — рассказывал Макафи.

"Они приняли его за меня. Ошиблись домом. Он мертв. Они убили его. Это меня напугало", — Макафи покинул Белиз и отправился в Гватемалу. И нанял бывшего генерального прокурора Гватемалы Телесфоро Герра в качестве своего адвоката. Но был арестован в 2012 году и экстрадирован в Майами.

В эти сложные дни Макафи занялся продвижением личного бренда: раздавал интервью, выступал на телевидении и занимался написанием мемуаров, в чем ему помогал скандальный Джордж Юнг, преступник из Бостона, бывший член Медельинского картеля, возивший кокаин в США в 1980-х.

Счета Макафи в Белизе были арестованы, и он снова оказался на грани банкротства. Семья Фаулла подала на него в суд, обвиняя в убийстве. Тем не менее, в 2012 он женился в третий раз, на бывшей проститутке Дженис Дайсон, с которой познакомился в баре в Майами.

[ + – ] Джон Макафи со своей третьей женой Дженис Дайсон

В 2015 году Макафи предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде. Но все это были "цветочки". Серьезные проблемы с законом в США начались только в 2019 году.

[ + – ] Фото из полицейского отчета в Теннесси

Именно тогда Джон Макафи объявил, что сбежал из Америки, потому что ему и другим участникам неудавшейся президентской кампании 2020 года было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов.

Макафи и не пытался скрывать, что не платил налоги в США. Он неоднократно говорил, что не верит в систему и даже пытался выдвинуть нечто вроде манифеста. Макафи и Дженис вышли в море на борту его яхты "Корабль свободы" — в круиз по Карибскому морю. Тогда же Макафи выступил с серией странных заявлений, угрожая разоблачить коррумпированных американских чиновников, которые, как он утверждал, несправедливо преследовали его.

[ + – ] Джон Макафи делает очередную татуировку

Скрываясь от правосудия, Макафи не говорил, где находится, но постоянно общался со СМИ и поклонниками в Twitter. Он утверждал, что вместо него по конференциям ездят его "двойники", которые периодически исчезают. Так, некий Джей Пиззл пропал в Барселоне.

"Никто о нем не слышал. Я не сторонник теории заговора, но я не верю в совпадение. Я понятия не имею. Но разве США не способны зайти так далеко, чтобы заставить меня замолчать?" — говорил Макафи.

Судя по твитам, Макафи путешествовал по всему миру. Появлялись сообщения, что его видели в Литве, Беларуси, на Кубе.

[ + – ] Макафи утвержал, что него несколько паспортов разных стран

[ + – ] Перевод: Несколько моих паспортов (очевидно, их больше, чем на фото). Например, имя в моем китайском паспорте - Мах Цзя Фе или подобное. Такие же проблемы с моими иранскими и корейскими паспортами. Все паспорта легальные.

Макафи заявлял, что опубликует информацию, которая разоблачит коррупцию на самом высоком уровне ЦРУ, а также в других американских органах власти.

"Если меня арестуют или я исчезну, прессе будет передано более 31 терабайта компрометирующих данных", — обещал Макафи.

В конце концов, в 2019 году его задержали в Доминиканской Республике (на яхте обнаружили большое количество оружия и боеприпасов), однако позже освободили.

[ + – ] Джон Макафи в Доминиканской республике

В 2020 году Макафи арестовали в Норвегии: в разгар пандемии коронавируса он отказывался надеть маску и вместо нее появился в трусиках своей жены на лице.

[ + – ] Джон Макафи в Норвегии

Кружевные трусики вместо маски были не единственной странностью. В последние годы Макафи стал все более беспорядочным в своих твитах. Заявлял, что у него 47 детей, 61 внук и 19 правнуков, но он никогда не называл их имен и предоставлял никаких доказательств.

Зато он утверждал, что маски не защищают от коронавируса и наладил продажу женских трусиков через интернет, причем получал их от своих поклонниц.

[ + – ] Джон Макафи и его лоты для аукциона/Все фото: Twitter John McAfee

[ + – ] Перевод: продаю маски. Одна уже продана за 2 600 долларов, вторая за 7500. Черная будет выставлена на аукцион через пару дней

Был ли Джон Макафи "врагом государства"?

В октябре 2020 года Макафи был арестован в аэропорту Барселоны, когда собирался улетать в Стамбул. А 21 июня 2021 года Макафи появился на видеосвязи на слушании по делу об экстрадиции после ареста в Испании. Он провел семь месяцев в тюрьме, а на этой неделе узнал, что его экстрадируют в США. После чего был найден мертвым в камере в среду, и испанские власти заявили, что это было самоубийство.

[ + – ] Джон Макафи в тюрьме

Жена Макафи Дженис заявляла, что "власти США полны решимости заставить Джона умереть в тюрьме, чтобы показать, что он выступает против коррупции в их правительственных учреждениях. Нет никакой надежды на справедливое судебное разбирательство в Америке, потому что в Америке больше нет правосудия".

Но сомнения на этот счет высказывают не только близкие экстравагантного миллиардера.

Бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден, ныне живущий в РФ, косвенно подтвердил, что считает гибель Макафи политически мотивированной и уже заявил, что Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, который находится в британской тюрьме Белмарш с 2019 года, может стать следующим умершим в тюрьме после Макафи в случае принятия решения об экстрадиции его в США.

Напомним, 4 января 2021 года суд постановил, что Ассанж не может быть экстрадирован в США, так как он страдает аутизмом и клинической депрессией, а также склонен к суициду, и его состояние может серьезно ухудшиться в результате содержания в одиночном заключении в США. Он может совершить самоубийство. В решении суда также говорилось, что в камере Ассанжа в британской тюрьме, было найдено бритвенное лезвие, Ассанж также успел составить завещание. Суд постановил, что Ассанж будет оставаться в тюрьме на время, которое отводится представителям американской прокуратуры для подачи апелляции.