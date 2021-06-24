Секс, драгз, антивірус. Як жив і помер ексцентричний Джон Макафі

75-річного мільйонера Джона Макафі знайшли мертвим в іспанській в'язниці — через кілька годин після того, як суд схвалив його екстрадицію в США. Останні кілька років життя засновник компанії McAfee і розробник знаменитого антивірусу провів у "бігах".

"Чувак прожив яскраве насичене життя: побув алкоголіком, щільно сидів на речовинах, дружив з неповнолітніми дівчатками, розшукувався за вбивство, намагався стати президентом США, працював у NASA, звинувачувався в торгівлі зброєю і бог ще знає в чому. У підсумку знайшли хоч щось таке, до чого реально можна було докопатися, — несплата податків. І все одно пішов від покарання — помер. Коротше, чекаємо на саморобку від Netflix", — так відгукнувся про смерть Джона Макафі один з користувачів мережі.

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Фокус зібрав найцікавіше про піонера антивірусних комп'ютерних технологій, чиє життя в останні роки більше нагадувало сцени гостросюжетного трилера.

[ + – ] Біографія Макафі справді може стати основною для серіалу Netflix

"Іспанські в'язниці схожі на Hilton"

Про те, що 75-річний Джон Макафі помер у в'язниці Барселони, першими повідомили іспанські ЗМІ, оперативно цю інформацію підтвердило Міністерство юстиції США. За попередніми даними іспанської влади, на які посилається El País, обставини вказують на самогубство: Макафі знайшли повішеним у його камері. На місце була викликана реабілітаційна бригада, але лікарі лише констатували смерть.

ЗМІ повідомили про смерть Макафі через кілька годин після того, як суд Іспанії схвалив його видачу США. Творця антивірусу McAfee затримали в жовтні 2020 року в аеропорту Барселони, коли він тільки повернувся з Німеччини і збирався вилетіти в Стамбул. Мільйонера звинуватили в ухилянні від сплати податків і відмову надати податкові декларації з 2014 по 2018 роки: Мін'юст США стверджує, що бізнесмен приховував доходи від продажу прав на публікацію своєї біографії в цей період.

Крім того, Макафі звинувачували в покупці лакшері товарів від імені третіх осіб — таким чином, наприклад, була придбана його яхта. За даними Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), Макафі використовував Twitter для просування покупки криптовалюти серед своїх послідовників, не попереджаючи, що він заробляє на цьому гроші. У ході операцій він нібито привласнив 23 мільйони доларів.

Сам Макафі заявляв, що всі звинувачення безпідставні і мають "політичну мотивацію".

Екстрадиції в США Макафі, за всією видимістю, побоювався всерйоз. У листопаді 2020 року він говорив в інтерв'ю, що "життя в іспанських в'язницях схоже на готель Hilton порівняно із сюрреалістичними американськими тюрмами, де немає гуманізму". У США за всіма пунктами звинувачення йому загрожувало до 30 років позбавлення волі.

[ + – ] Джон Макафі в Белізі Фото: Twitter John McAfee

Дитинство і юність

Джон Макафі народився 18 вересня 1945 року на американській військовій базі в Бристолі, Великобританія. Його батько був американським військовим, мати — британкою. Сам Джон згодом розповідав, що це була типова історія любові військового часу. Пізніше сім'я переїхала в США, у місто Салем у штаті Вірджинія. Джон був єдиною дитиною в сім'ї, і він згадував, що його батько був "жорстоким алкоголіком". Він бив матір і його самого, а коли Джону було 15 років, застрелився.

[ + – ] Фото Джона Макафі в шкільному альбомі

Мати Джона Макафі померла 17 років тому — тому жоден з його батьків не дожив до того моменту, як Джон заробив свій перший мільйон.

У Джона було подвійне громадянство, проте британцем він себе не вважав. "Я просто люблю чай і марміт (паста з екстракту дріжджів)", — заявляв він.

Макафі — піонер у галузі комп'ютерних антивірусів

Джон Макафі вступив у Роанок-коледж у Вірджинії на факультет математики та настільки добре проявив себе під час навчання, що після випуску його найняло космічне агентство NASA для роботи програмістом у Нью-Йорку. Два роки по тому він виїхав до Кремнієвої долини і створив службу знайомств у Санта-Кларі. Сервіс використовував базу даних для перевірки учасників на ВІЛ та СНІД за десятиліття до того, як були створені такі мережі, як OkCupid і Match.com.

А в середині 1980-х Джон Макафі приєднався до американського гіганта в галузі авіакосмічної та оборонної промисловості Lockheed Martin. І зробив прорив у галузі антивірусного програмування.

"Це була свого роду випадковість, як і всі в моєму житті", — говорив він тоді.

У міру того як комп'ютерна індустрія набирала обертів, побоювання з приводу "зловмисних помилок" посилювалися. У 1986 році два брати з Пакистану закодували перший відомий комп'ютерний вірус, націлений на ПК. Макафі заразив свій комп'ютер вірусом "Пакистанський мозок", який стер файли з його жорсткого диска — тоді молодий програміст зламав вірус і навчився знищувати його. Незабаром він написав Virus Scan.

До 1987 року він заснував антивірусну фірму McAfee Associates, а два роки по тому пішов з Lockheed Martin. Незабаром наступила всесвітня слава.

"Це була важка робота, але той момент у моєму житті став для мене переломним. У той час мені дуже подобалося те, що я робив", — зазначав Макафі.

Втім, його скоро звинуватили в створенні вірусу "Мікеланджело". Комп'ютерна спільнота завважала, що Джон спеціально написав вірус, щоб залякувати користувачів і збільшити продажі свого антивірусу McAfee.

"Компанія росла так швидко, що це вже не доставляло задоволення. Коли ви є генеральним директором компанії, у якій працює 10 000 чоловік, ви більше не можете займатися улюбленим програмуванням. Вам доводиться мати справу з кадровими проблемами, акціонерами і зборами правління. Але залишатися не мало сенсу. Я найняв генерального директора IBM, і він зробив усю роботу", — розповідав Макафі.

Макафі — плейбой. Проблеми з наркотиками та інші захоплення

Макафі ніколи не приховував, що "одержимий особистими демонами". Він приймав легкі наркотики ще під час навчання в коледжі. Однак, після серцевого нападу в 1993 році кинув опіати і почав пити. Пізніше він почав ходити до Анонімних алкоголіків і позбувся цієї залежності.

[ + – ] Джон Макафі і один з його роликів, де він нібито вживає кокаїн

До 48 років у Макафі за плечима вже було два шлюби. Уперше він одружився зі студенткою, ще навчаючись у коледжі, вдруге — зі стюардесою United Airlines. Купив 160 гектарів лісу в Колорадо, побудував будинок і заснував курорт для йоги, написавши кілька книг на цю тему.

У 1994 році Макафі заснував Tribal Voice і винайшов PowWow — платформу для обміну миттєвими повідомленнями, що нагадує Skype, яка допомагала користувачам спілкуватися з іншими людьми, або "племенами" зі схожими інтересами. Можливо, саме Макафі винайшов першу соцмережу у світі — але популярною вона не стала.

"PowWow випередила свій час, для неї просто не було технологій", — пізніше нарікав Макафі.

[ + – ] Джон Макафі і трайк

Розчарувавшись у технологіях, Макафі зайнявся екстремальними видами спорту. У 2002 році він прочитав про трайки — гідроцикли з крилами — і зі своєю тодішньою 22-річною подругою Дженніфер Ірвін переїхав до Аризони, щоб просувати цей вид спорту. Макафі заснував школу аеротрекінгу, проте все перейшло в драматичну площину: його двоюрідний брат розбився, катаючись на трайку і його сім'я подала позов на 5 мільйонів доларів.

Банкрутство і втеча Джона Макафі: неповнолітні подружки і звинувачення у вбивстві

Про банкрутство Джон Макафі оголосив у 2009 році. У нього залишалися останні 4 мільйони доларів зі 100 мільйонів.

Рік по тому компанія Intel викупила акції McAfee, заплативши 7,7 мільярдів доларів і зробивши підприємство своїм підрозділом.

А Макафі поїхав з Дженніфер Ірвін у Беліз, позбувшись від усієї своєї нерухомості: продав маєток на Гаваях, маєток у Колорадо, будинки в Аризоні і Техасі, а також ранчо в Мексиці.

У Белізі він відкрив швидкісний пором і ресторан... А також змінив подружку. Його новою дівчиною стала 31-літня морська біологиня Еллісон Адонізіо з Гарварда. Макафі, не втративши любові до красивих жестів, подарував їй лабораторію.

[ + – ] Фото з дому Макафі в Белізі

Він, як і раніше, вів розгульний спосіб життя — у будинку постійно жило кілька дівчат, причому деякі з них були неповнолітніми. Макафі зізнавався, що за рік його намагалися вбити 11 разів. Для охорони він найняв кількох найманців — з тих самих кілерів, які й намагалися раніше його прикінчити. Також він побудував поліцейський відділок, забезпечив правоохоронців зброєю і платив їм понаднормові, щоб вони не пускали в район наркоторговців.

[ + – ] Джон Макафі з подружками

Ексцентричний спосіб життя Джона Макафі і ціла зграя злих псів, які охороняють маєток, злила сусідів, а особливо американського емігранта Грегорі Фаулла, який подав скаргу місцевій владі на галасливого сусіда. А через день скаржника знайшли мертвим.

[ + – ] Джон Макафі в Белізі

Пізніше Макафі говорив, що справа була сфабрикована місцевим політиком, який вимагав у нього два мільйони доларів. Цьому передував наліт на його будинок.

"Збройні солдати застрелили мого собаку, знищили власність на півмільйона доларів і виставили мене на сонці на 14 годин, а потім пішли без пред'явлення звинувачень. Це сталося просто тому, що я відмовився давати хабар. Вони називають це пожертвуванням. Я не вірю в політику, тому не збирався робити пожертвування", — розповідав Макафі пізніше. Через тиждень поліція повернулася і знову вимагала гроші, а коли мільйонер відмовився платити, його сусід був убитий, — розповідав Макафі.

"Вони прийняли його за мене. Помилилися будинком. Він мертвий. Вони вбили його. Це мене налякало", — Макафі покинув Беліз і відправився в Гватемалу. І найняв колишнього генерального прокурора Гватемали Телесфора Герра в ролі свого адвоката. Але був заарештований у 2012 році і екстрадований у Маямі.

У ці складні дні Макафі зайнявся просуванням особистого бренду: роздавав інтерв'ю, виступав на телебаченні і займався написанням мемуарів, у чому йому допомагав скандальний Джордж Юнг, злочинець з Бостона, колишній член Медельїнського картелю, який возив кокаїн у США в 1980-х.

Рахунки Макафі в Белізі були арештовані, і він знову опинився на межі банкрутства. Сім'я Фаулла подала на нього в суд, звинувачуючи у вбивстві. Проте, у 2012 він одружився втретє з колишньою повією Дженіс Дайсон, з якою познайомився в барі в Маямі.

[ + – ] Джон Макафі зі своєю третьою дружиною Дженіс Дайсон

У 2015 році Макафі пред'явили звинувачення у водінні в нетверезому вигляді. Але все це були "квіточки". Серйозні проблеми із законом у США почалися тільки у 2019 році.

[ + – ] Фото з поліцейського звіту в Теннессі

Саме тоді Джон Макафі оголосив, що втік з Америки, тому що йому та іншим учасникам невдалої президентської кампанії 2020 року було пред'явлено звинувачення в ухиленні від сплати податків.

Макафі і не намагався приховувати, що не платив податки в США. Він неодноразово говорив, що не вірить у систему і навіть намагався висунути щось на зразок маніфесту. Макафі і Дженіс вийшли в море на борту його яхти "Корабель свободи" — у круїз по Карибському морю. Тоді ж Макафі виступив із серією дивних заяв, погрожуючи викрити корумпованих американських чиновників, які, як він стверджував, несправедливо переслідували його.

[ + – ] Джон Макафі робить чергове татуювання

Ховаючись від правосуддя, Макафі не говорив, де перебуває, але постійно спілкувався зі ЗМІ та шанувальниками у Twitter. Він стверджував, що замість нього по конференціях їздять його "двійники", які періодично зникають. Так, якийсь Джей Піззл пропав у Барселоні.

"Ніхто про нього не чув. Я не прихильник теорії змови, але я не вірю в збіг. Я поняття не маю. Але хіба США не здатні зайти так далеко, щоб змусити мене замовкнути?" — говорив Макафі.

Судячи з твітів, Макафі подорожував по всьому світу. Є повідомлення, що його бачили в Литві, Білорусі, на Кубі.

[ + – ] Макафі стверджував, що в нього є кілька паспортів різних країн

[ + – ] Переклад: Кілька моїх паспортів (очевидно, їх більше, ніж на фото). Наприклад, ім'я в моєму китайському паспорті — Мах Цзя Фе або подібне. Такі ж проблеми з моїми іранськими і корейськими паспортами. Усі паспорти легальні.

Макафі заявляв, що опублікує інформацію, яка викриє корупцію на найвищому рівні ЦРУ, а також в інших американських органах влади.

"Якщо мене заарештують або я зникну, пресі буде передано понад 31 терабайт компрометувальних даних", — обіцяв Макафі.

Зрештою, у 2019 році його затримали в Домініканській Республіці (на яхті виявили велику кількість зброї і боєприпасів), проте пізніше звільнили.

[ + – ] Джон Макафі в Домініканській республіці

У 2020 році Макафі заарештували в Норвегії: у розпал пандемії коронавірусу він відмовлявся надіти маску і замість неї з'явився в трусиках своєї дружини на обличчі.

[ + – ] Джон Макафі в Норвегії

Мереживні трусики замість маски були не єдиною дивиною. В останні роки Макафі став усе більш безладним у своїх твітах. Заявляв, що в нього 47 дітей, 61 внук і 19 правнуків, але він ніколи не називав їхніх імен і не надавав жодних доказів.

Зате він стверджував, що маски не захищають від коронавірусу і налагодив продаж жіночих трусиків через інтернет, причому отримував їх від своїх шанувальниць.

[ + – ] Джон Макафі і його лоти для аукціону/Усі фото: Twitter John McAfee

[ + – ] Переклад: продаю маски. Одна вже продана за 2 600 доларів, друга за 7500. Чорна буде виставлена на аукціон через кілька днів

Чи був Джон Макафі "ворогом держави"?

У жовтні 2020 року Макафі був заарештований в аеропорту Барселони, коли збирався летіти до Стамбулу. А 21 червня 2021 року Макафі з'явився по відеозв'язку на слуханні у справі про екстрадицію після арешту в Іспанії. Він провів сім місяців у в'язниці, а на цьому тижні дізнався, що його екстрадують у США. Після чого був знайдений мертвим у камері в середу, іспанська влада заявила, що це було самогубство.

[ + – ] Джон Макафі у в'язниці

Дружина Макафі Дженіс заявляла, що "влада США сповнена рішучості змусити Джона померти у в'язниці, щоб показати, що він виступає проти корупції в їхніх урядових установах. Немає ніякої надії на справедливий судовий розгляд в Америці, тому що в Америці більше немає правосуддя".

Але сумніви щодо цього висловлюють не тільки близькі екстравагантного мільярдера.

Колишній агент ЦРУ Едвард Сноуден, який нині мешкає в РФ, побічно підтвердив, що вважає загибель Макафі політично мотивованою і вже заявив, що Джуліан Ассанж, засновник WikiLeaks, який перебуває в британській в'язниці Белмарш з 2019 року, може стати наступним померлим у в'язниці після Макафі у випадку ухвалення рішення про екстрадицію його в США.

Нагадаємо, 4 січня 2021 року суд постановив, що Ассанж не може бути екстрадований у США, оскільки він страждає аутизмом і клінічною депресією, а також схильний до суїциду, і його стан може серйозно погіршитися в результаті утримання в одинокій камері в США. Він може накласти на себе руки. У рішенні суду також говорилося, що в камері Ассанжа в британській в'язниці, було знайдено лезо для бриття, Ассанж також встиг скласти заповіт. Суд постановив, що Ассанж буде залишатися у в'язниці на час, який відводиться представникам американської прокуратури для подачі апеляції.