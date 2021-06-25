У любові перед суїцидом не зізнаються: вдова Макафі звинуватила у смерті чоловіка владу США (фото)

Як стверджує жінка, у засновника компанії McAfee не було схильностей до суїциду. Це неодноразово підтверджував і сам Джон Макафі.

Вдова засновника компанії McAfee Джона Макафі, виявленого мертвим в камері барселонської вʼязниці, звинуватила у його смерті владу США.

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Як нагадує Associated Press, Макафі, екстрадицію якого в Сполучені Штати Америки схвалив Національний суд Іспанії, нібито покінчив життя самогубством у вʼязниці Іспанії.

Повідомлялося, що медики проводили реанімаційні заходи, проте повернути до життя чоловіка не вдалося.

"Ми були готові до цього рішення (екстрадиції в США. — Ред), і у нас вже був план дій по його оскарженню. Я звинувачую владу США у цій трагедії. Через ці політично мотивовані звинувачення проти нього мій чоловік тепер мертвий", — заявила Дженіс Макафі.

Жінка стверджує, що у її чоловіка ніколи не було суїцидальних нахилів.

"Його останніми словами мені були: "Я люблю тебе і передзвоню ввечері". Це не те, що говорить людина, схильна до самогубства", — додала вдова.

Варто зазначити, що 15 жовтня минулого року Макафі заявив у своєму мікроблозі в Twitter, що не збирається здійснювати самогубство.

"Я тут задоволений. У мене є друзі. Їжа хороша. Все добре. Знайте, що якщо я повішуся, як Епштейн, це буде не моя вина", — заявляв він.

[ + – ] твіт Макафі

Мільярдер і фінансист Джеффрі Епштейн, обвинувачений в секс-торгівлі неповнолітніми, у 2019 році повісився в одиночній камері в СІЗО Манхеттена.

Роком раніше, Макафі залишав ще одне попередження, що якщо його колись знайдуть мертвим, то це не буде суїцидом. Тоді він показав фото своє татуювання "Whackd" (сленговий вираз, що означає "убитий" або "вийшов з гри").

[ + – ] татуювання Макафі

Нагадаємо, 23 червня засновник компанії-розробника антивірусного програмного забезпечення McAfee Джон Макафі був виявлений мертвим у каталонській вʼязниці Сант-Астеба-Сасрубірас.

Макафі заарештували в Іспанії 5 жовтня 2020 року. Чоловіка звинуватили тоді в ухиленні від сплати податків і поданні податкових декларацій.

Останні кілька років життя засновник компанії McAfee і розробник знаменитого антивірусу провів втікачем. Фокус розповідав, як жив і помер ексцентричний Джон Макафі.