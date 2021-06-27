"Обещать легко": кандидаты в канцлеры Германии ответили на вопросы Зеленского (видео)

Политики сошлись во мнениях касательно перспектив Украины в НАТО и Евросоюзе, а также рассказали о возможной поставке оружия в нашу страну.

В Германии произошла публичная дискуссия двух кандидатов в канцлеры страны от коалиции Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии Германии Армином Лашетом и Олафом Шольцом. В ходе дискуссии кандидаты ответили на вопросы президента Украины Владимира Зеленского касательно членства в ЕС и НАТО. Об этом сообщает DW.

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Вопросы украинского лидера касались вступления Украины в Североатлантический альянс и Евросоюз. Он аргументировал их тем, что у украинских границ сосредоточено около 100 тыс. российских военных, а на войне на Донбассе погибло более 14000 человек. А по вопросу членства в ЕС, Зеленский спросил, считают ли кандидаты, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины?

Оба кандидата ответили, что не могут давать никаких перспектив. Также они сошлись во мнении, что Украина не получит вооружения из Германии.

"Обещать это легко. Но реальность выглядит по-другому", — заявил Лашет, предупредив, что слишком больше расширение Евросоюза может плохо сказаться на его эффективности.

Для членства в ЕС Украине нужно сосредоточиться на внутренних реформах, поэтому на данный момент членство в ЕС и НАТО не обсуждается.

[ + – ] Видео вопросов Владимира Зеленского

Напомним, в интервью одному из телеканалов Владимир Зеленский заявил, что Украина раньше "давила" на Альянс неправильно из-за чего многие страны "поняли, что Украину можно держать на расстоянии". Ранее президент Украины заявлял, что лидеры НАТО пообещали Украине членство в Альянсе.

Ранее в Евросоюзе заявляли, что они увидели прогресс проведения реформ в Украине несмотря на дестабилизацию РФ.