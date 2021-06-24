Зеленский о членстве Украины в НАТО: раньше мы "давили" на Альянс неправильно

Президент считает несправедливым отношение к Украине как к государству "третьего мира", поскольку "нас пригласили в коридор, из которого мы не можем выйти".

В четверг, 24 июня, президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам выразил мнение, что ПДЧ Украины в НАТО – это не вопрос общения между Украиной и Россией, а общение нашей страны со странами Альянса

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Также он считает, что раньше мы проводили ошибочную политику касаемо сотрудничества с Североатлантическим Альянсом.

"Мы и сами в некоторых вещах виноваты. Вопрос НАТО – это вопрос безопасности. Мне кажется, Украина раньше "давила" на НАТО неправильно и многие страны поняли, что Украину можно держать на расстоянии", – сказал глава государства в интервью телеканалу "1+1".

При этом, акцентировал внимание он, в условиях войны с агрессором мы нуждаемся в конкретных действиях со стороны Альянса и США.

"Отношение любой страны к Украине как к государству третьего мира несправедливо. Вопрос не в том, войти в НАТО или ПДЧ, вопрос – сможем ли мы противостоять любой эскалации со стороны РФ", – считает Зеленский.

Напомним, 14 июня Владимир Зеленский сообщил, что лидеры Альянса пообещали, что наша страна станет членом Альянса.

Также президент заявлял, что считает нас достойными, чтобы быть в равных условиях с другими странами-участниками НАТО.

А 10 июня Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, во время которого обговорил с ним российскую агрессию.