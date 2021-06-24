Зеленський про членство України в НАТО: раніше ми "давили" на Альянс неправильно

Президент вважає несправедливим ставлення до України як до держави "третього світу", оскільки "нас запросили в коридор, з якого ми не можемо вийти".

У четвер, 24 червня, президент України Володимир Зеленський в інтервʼю журналістам висловив думку, що ПДЧ України в НАТО — це не питання спілкування між Україною та Росією, а спілкування нашої країни з країнами Альянсу

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Також він вважає, що раніше ми проводили помилкову політику стосовно співпраці з Північноатлантичним Альянсом.

"Ми і самі в деяких речах винні. Питання НАТО — це питання безпеки. Мені здається, Україна раніше "давила" на НАТО неправильно і багато країн зрозуміли, що Україну можна тримати на відстані", — сказав глава держави в інтервʼю телеканалу "1+1".

При цьому, наголосив він, в умовах війни з агресором ми потребуємо конкретних дій з боку Альянсу та США.

"Ставлення будь-якої країни до України як до держави третього світу несправедливе. Питання не в тому, увійти в НАТО або ПДЧ, питання — чи зможемо ми протистояти будь-якій ескалації з боку РФ", — вважає Зеленський.

Нагадаємо, 14 червня Володимир Зеленський повідомив, що лідери Альянсу пообіцяли, що наша країна стане членом Альянсу.

Також президент заявляв, що вважає нас гідними, щоб бути в рівних умовах з іншими країнами-учасниками НАТО.

А 10 червня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, під час якої обговорив із ним російську агресію.