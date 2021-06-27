"Обіцяти легко": кандидати в канцлери Німеччини відповіли на питання Зеленського (відео)

Політики зійшлися в думках щодо перспектив України в НАТО і Євросоюзі, а також розповіли про можливі поставки зброї в нашу країну.

У Німеччині відбулася публічна дискусія двох кандидатів в канцлери країни від коаліції Християнсько-демократичного союзу і Соціал-демократичної партії Німеччини Армін Лашетом і Олаф Шольцом. В ході дискусії кандидати відповіли на питання президента України Володимира Зеленського щодо членства в ЄС і НАТО. Про це повідомляє DW.

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Питання українського лідера стосувалися вступу України в Північноатлантичний альянс і Євросоюз. Він аргументував їх тим, що біля українських кордонів зосереджено близько 100 тис. російських військових, а на війні на Донбасі загинуло понад 14000 осіб. А з питання членства в ЄС, Зеленський запитав, чи вважають кандидати, що європейський проєкт не буде завершеним і повноцінним без України?

Обидва кандидати відповіли, що не можуть давати ніяких перспектив. Також вони зійшлися на думці, що Україна не отримає озброєння з Німеччини.

"Обіцяти це легко. Але реальність виглядає по-іншому", — заявив Лашет, попередивши, що занадто велике розширення Євросоюзу може погано позначитися на його ефективності.

Для членства в ЄС Україні потрібно зосередитися на внутрішніх реформах, тому зараз членство в ЄС і НАТО не обговорюється.

[ + – ] Відео питань Володимира Зеленського

Нагадаємо, в інтерв'ю одному з телеканалів Володимир Зеленський заявив, що Україна раніше "давила" на Альянс неправильно через що багато країн "зрозуміли, що Україну можна тримати на відстані". Раніше президент України заявляв, що лідери НАТО пообіцяли Україні членство в Альянсі.

Раніше в Євросоюзі заявляли, що вони побачили прогрес проведення реформ в Україні не дивлячись на дестабілізацію РФ.