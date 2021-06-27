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В Гонконге загорелась пристань для лайнеров, 10 судов ушли под воду (видео)

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пожар, пожар в Гонконге, ЧП на пристани в Гонконге
Фото: Скриншоты из видео на сайте The Tribune | Пожар в Гонконге

Более 35 человек были спасены с кораблей, а очевидцы рассказывали о серии взрывов, которые произошли уже после возгорания.

В воскресенье, 27 июня, в Гонконге загорелась местная пристань для яхт, где были пришвартованы десятки крейсеров с каютами, пишет издание The Tribune.

По словам местных властей, огнем были охвачены около 16 судов.

Пожар вспыхнул на местной пристани для яхт в Гонконге в 2:30 утра по местному времени и спасательным бригадам потребовалось более шести часов, чтобы справиться с пожаром.

В результате ЧП затонуло как минимум 10 судов, но, к счастью, серьезных жертв удалось избежать.

Как рассказывают очевидцы, они слышали, как взрывались топливные баки на судах, а густой черный дым поднимался в небо, окучивая многоквартирные дома, расположенные рядом с пристанью в Гонконге. В управлении пожарной охраны добавили, что более 35 человек были спасены с кораблей, охваченных огнем.

Пожар в Гонконге
Пожар в Гонконге

Ранее Фокус сообщал, что в Луганске взорвался газопровод. Ночной взрыв вызвал пожар, который тушили несколько часов. Пророссийские сепаратисты уже называют случившееся акцией "украинской ДРГ".

Также Фокус рассказывал, что на химзаводе в США начался большой пожар. Живущих рядом с предприятием пришлось эвакуировать, а очевидцы утверждают, что после пожара слышали серию взрывов.