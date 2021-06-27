Понад 35 осіб були врятовані з кораблів, а очевидці розповідали про серію вибухів, які сталися вже після загоряння.

У неділю, 27 червня, в Гонконзі загорілася місцева пристань для яхт, де були пришвартовані десятки крейсерів з каютами, пише видання The Tribune.

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За словами місцевої влади, вогнем були охоплені близько 16 суден.

Пожежа спалахнула на місцевій пристані для яхт в Гонконзі в 2:30 ранку за місцевим часом і рятувальним бригадам знадобилося більше шести годин, щоб впоратися з пожежею.

В результаті НП затонуло як мінімум 10 судів, але, на щастя, серйозних жертв вдалося уникнути.

Як розповідають очевидці, вони чули, як вибухали паливні баки на судах, а густий чорний дим піднімався в небо, підсапуючи багатоквартирні будинки, розташовані поруч з пристанню в Гонконзі. В управлінні пожежної охорони додали, що більше 35 осіб були врятовані з кораблів, охоплених вогнем.

[ + – ] Пожежа в Гонконзі

[ + – ] Пожежа в Гонконзі

Раніше Фокус повідомляв, що в Луганську вибухнув газопровід. Нічний вибух спричинив пожежу, яку гасили кілька годин. Проросійські сепаратисти вже називають те, що трапилося акцією "української ДРГ".

Також Фокус розповідав, що на хімзаводі в США почалася велика пожежа. Людей, що живуть поруч з підприємством, довелося евакуювати, а очевидці стверджують, що після пожежі чули серію вибухів.