Москва тонет. На столицу РФ и Подмосковье обрушился суперливень (видео)

За считанные минуты улицы мегаполиса превратились в реки, а счет разрушений идет уже на десятки объектов. В залах Третьяковской галереи стоят лужи, перекрыты две ветки метро.

На российскую столицу и подмосковные города обрушился дождь, который уже назвали суперливнем. Как пишут росСМИ, из-за дождя в Москве было приостановлено движение метро на "оранжевой" и "голубой" ветках, а некоторые станции залило потоками воды с улицы.

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Буквально через несколько минут после начала дождь набрал такую силу, что видимость ухудшилась до нескольких десятков метров, а аварийные службы города были переведены в режим повышенной готовности. Синоптики обещают шквалистый ветер до 22 метров, а к ливню добавится еще и град. Ранее они предупреждали, что местами высота осадков составит до 10 мм, а стихия будет бушевать до 23:00 по местному времени. Однако, судя по фото и видео в Интернете, ливень превзошел даже самые пессимистичные прогнозы.

В соцсетях очевидцы делятся записями происходящего. Так, на некоторых видно, как молния попадает в дом, и тот загорается.

Кроме того, разряд спровоцировал пожар, попав в трансформаторную подстанцию в Щелково.

На записях зафиксировано, как такси тонет в озере, в которое превратилась улица после ливня.

Люди бродят по пояс в воде.

Сообщается, что на одной из стройплощадок рухнул подъемный кран.

Также очевидцы пишут, что сильного ливня не выдержала Третьяковская галерея на Крымском валу. В зале с картинами лужи, и вода продолжает прибывать.

Повреждены витрины магазинов, повалены деревья и рекламные щиты. В центре Москвы на улице Правды ветер сорвал крышу здания, которая рухнула на припаркованные рядом автомобили.

Для ликвидации последствий стихии уже вышли более 300 бригад "Москвоводостока", а также задействовано около 290 спецмашин.

По словам московских властей, дожди разной степени интенсивности ожидаются в столице до конца рабочей недели. Пока же что горожан просят держаться подальше от высоких конструкций и старых деревьев, а также не выходить без надобности на улицу.

В Украине ситуация после изнывающей жары не лучше. Так, 25 июня Ровно накрыл мощный дождь и ливни. В отдельных районах города была заметна песчаная буря. Штормовой фронт пришел в Ровно из Львова, где также прошли сильные дожди.