Москва тоне. На столицю РФ і Підмосков'я обрушилася суперзлива (відео)

За лічені хвилини вулиці мегаполісу перетворилися на річки, а рахунок руйнувань йде вже на десятки об'єктів. У залах Третьяковської галереї стоять калюжі, перекриті дві гілки метро.

На російську столицю і підмосковні міста обрушився дощ, який вже назвали суперзливою. Як пишуть росЗМІ, через дощ у Москві було призупинено рух метро на "помаранчевій" і "блакитній" гілках, а деякі станції залило потоками води з вулиці.

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Буквально через кілька хвилин після початку дощ набрав таку силу, що видимість погіршилася до декількох десятків метрів, а аварійні служби міста були переведені в режим підвищеної готовності. Синоптики обіцяють шквалистий вітер до 22 метрів, а до зливи додасться ще й град. Раніше вони попереджали, що місцями висота опадів складе до 10 мм, а стихія вируватиме до 23:00 за місцевим часом. Однак, судячи з фото і відео в Інтернеті, злива перевершила навіть найпесимістичніші прогнози.

У соцмережах очевидці діляться записами того, що відбувається. Так, на деяких видно, як блискавка потрапляє в будинок, і той загоряється.

Крім того, розряд спровокував пожежу, потрапивши в трансформаторну підстанцію в Щолково.

На записах зафіксовано, як таксі тоне в озері, в яке перетворилася вулиця після зливи.

Люди бродять по пояс у воді.

Повідомляється, що на одному з будмайданчиків звалився підйомний кран.

Також очевидці пишуть, що сильної зливи не витримала Третьяковська галерея на Кримському валу. У залі з картинами калюжі, і вода продовжує прибувати.

Пошкоджено вітрини магазинів, повалені дерева та рекламні щити. У центрі Москви на вулиці Правди вітер зірвав дах будівлі, що звалився на припарковані поруч автомобілі.

Для ліквідації наслідків стихії вже вийшли понад 300 бригад "Москвоводостока", а також задіяно близько 290 спецмашин.

За словами московської влади, дощі різного ступеня інтенсивності очікуються в столиці до кінця робочого тижня. Поки ж що городян просять триматися подалі від високих конструкцій і старих дерев, а також не виходити без потреби на вулицю.

В Україні ситуація після недавньої спеки не краща. Так, 25 червня Рівне накрив потужний дощ і зливи. В окремих районах міста була помітна піщана буря. Штормовий фронт прийшов у Рівне зі Львова, де також пройшли сильні дощі.