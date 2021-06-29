Обвал многоэтажки в Майами: число жертв выросло до 11 (видео)

Поисково-спасательные работы продолжаются, для определения признаков жизни в руинах используют инфракрасные сканеры.

В результате обвала многоэтажного дома в Майами (США) Число жертв увеличилось до 11, еще 150 человек считаются пропавшими без вести.

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Как информирует Reuters, поисково-спасательным группам удалось обнаружить в обломках разрушенного здания еще два тела.

Отмечается, что спасательные работы осложнены погодными условиями: из-за сильного ливня цементные плиты стали тяжелее, что затруднит поиск людей.

Часть родственников пропавших без вести для ускорения поисков предоставили свои образцы ДНК.

"У нас есть люди, которые ждут и ждут. Это мучительно", – заявила мэр округа Майами Даниэлла Левин.

Для поисков людей используются собаки, подъемные краны и инфракрасные сканеры для определения признаков жизни в руинах.

[ + – ] Обвал многоэтажного дома в Майами

По словам помощника начальника пожарной охраны Майами-Дейд Рейда Джадаллаха, в разрушенном здании обнаружены достаточно большие пустоты, что дает шанс пострадавшим остаться в живых.

"Нельзя сказать, что мы кого-то там видели, но мы еще не дошли до самого дна", – сообщил он.

Рейд Джадаллах добавил, что спасатели слышали звуки, похожие на царапание или постукивание, которые могли издавать выжившие, но также такие звуки могло вызвать перемещение металла.

[ + – ] Спасательные работы

Напомним, в Серфсайде, пригороде Майами (штат Флорида, США) частично обрушилось 12-этажное здание. Были разрушены около половины из 130 квартир, поисково-спасательная операция продолжается до сих пор.

Также сообщалось, что инженер-консультант Фрэнк Морабито предупреждал о критическом состоянии дома Champlain Towers за два с половиной года до обрушения.