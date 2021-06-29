Обвал багатоповерхівки в Маямі: кількість жертв зросла до 11 (відео)

Пошуково-рятувальні роботи тривають, для визначення ознак життя в руїнах використовують інфрачервоні сканери.

Унаслідок обвалу багатоповерхового будинку в Маямі (США) кількість жертв збільшилася до 11, ще 150 осіб вважаються зниклими безвісти.

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Як інформує Reuters, пошуково-рятувальним групам вдалося знайти в уламках зруйнованої будівлі ще два тіла.

Зазначається, що рятувальні роботи ускладнені погодними умовами: через сильну зливу цементні плити стали важчими, що утруднить пошук людей.

Частина родичів зниклих безвісти для прискорення пошуків надали свої зразки ДНК.

"У нас є люди, які чекають і чекають. Це болісно", — заявила мер округу Маямі Даніелла Левін.

Для пошуків людей використовуються собаки, підйомні крани та інфрачервоні сканери для визначення ознак життя в руїнах.

[ + – ] Обвал багатоповерхового будинку в Маямі

За словами помічника начальника пожежної охорони Маямі-Дейд Рейда Джадаллаха, в зруйнованому будинку зафіксовані досить великі порожнечі, що дає шанс постраждалим залишитися в живих.

"Не можна сказати, що ми когось там бачили, але ми ще не дійшли до самого дна", — повідомив він.

Рейд Джадаллах додав, що рятувальники чули звуки, схожі на дряпання або постукування, які могли видавати вижилих, але також такі звуки могли викликати переміщення металу.

[ + – ] Рятувальні роботи

Нагадаємо, у Серфсайд, передмісті Маямі (штат Флорида, США) частково обрушилася 12-поверхова будівля. Були зруйновані майже половина зі 130 квартир, пошуково-рятувальна операція триває досі.

Також повідомлялося, що інженер-консультант Френк Морабіто попереджав про критичний стан будинку Champlain Towers за два з половиною роки до обвалення.