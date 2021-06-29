Пошел на риск: владелец огромного количества Биткоинов погиб на курорте в Коста-Рике

Медики пытались реанимировать 41-летнего крипто-бизнесмена Мирчу Попеску, но тщетно.

В Коста-Рике при загадочных обстоятельства погиб один из крупнейших владельцев биткоинов в мире, 41-летний Мирча Попеску.

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Об этом сообщает Trustnodes.

Смертельный инцидент произошел еще 23 июня.

41-летний польско-румынский инвестор, один из крупнейших владельцев Биткоинов в мире, Мирча Попеску, во время отдыха на Jacó Beach (Коста-Рика) вошел в воду, чтобы искупаться, но его унесло течением. Местные спасатели говорят, что это место весьма опасно, так как течение там действительно сильное. Правоохранители предполагают, что именно этот фактор и стал причиной гибели Попеску.

Прибывшие на место ЧП медики нашли тело мужчины без признаков жизни, но реанимационные мероприятия не принесли результата. Смерть Попеску в Коста-Рике уже подтвердили его бизнес-партнер Тур Демеестер и веб-разработчик Диана Коман.

В 2021 году Мирча Попеску основал криптовалютную биржу MPEx, а в 2013 году смог продать этот проект за 125 тысяч Биткоинов. Бизнесмен считал себя консервативным криптоинвестором и выступал за сохранение размера блока криптовалюты в 1 Мбайт, угрожая обвалить рынок, распродав свои активы.

Весной 2021 года Мирча Попеску утверждал, что владеет более чем 1 миллионом Биткоинов. Скептики сомневались в правдивости слов 41-летнего предпринимателя и предположили, что его общий капитал составляет около 300 тысяч Биткоинов. Но даже такие цифры делали его одним из крупнейших держателей криптовалюты.

Во время апрельского пика капитал Мирчи Попеску оценивался в 2 млрд долларов.

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