Пішов на ризик: власник величезної кількості біткоїнів загинув на курорті в Коста-Ріці

Медики намагалися реанімувати 41-річного крипто-бізнесмена Мірчу Попеску, але марно.

У Коста-Ріці за загадкових обставин загинув один із найбільших власників біткоїнів у світі, 41-річний Мірча Попеску.

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Про це повідомляє Trustnodes.

Смертельний інцидент стався ще 23 червня.

41-річний польсько-румунський інвестор, один із найбільших власників біткоїнів у світі, Мірча Попеску, під час відпочинку на Jacó Beach (Коста-Ріка) увійшов у воду, щоб скупатися, але його віднесло течією. Місцеві рятувальники кажуть, що це місце дуже небезпечне, оскільки течії там дійсно сильні. Правоохоронці припускають, що саме цей фактор і став причиною загибелі Попеску.

Прибулі на місце НП медики знайшли тіло чоловіка без ознак життя, але реанімаційні заходи не принесли результату. Смерть Попеску в Коста-Ріці вже підтвердили його бізнес-партнер Тур Демеестер і веброзробниця Діана Коман.

У 2021 році Мірча Попеску заснував криптовалютну біржу MPEx, а в 2013 році зміг продати цей проект за 125 тисяч біткоїнів. Бізнесмен вважав себе консервативним криптоінвестором і виступав за збереження розміру блоку криптовалюти в 1 Мбайт, погрожуючи обвалити ринок, розпродавши свої активи.

Навесні 2021 року Мірча Попеску стверджував, що володіє більш ніж 1 мільйоном біткоїнів. Скептики сумнівалися в правдивості слів 41-річного підприємця і припустили, що його загальний капітал становить приблизно 300 тисяч біткоїнів. Але навіть такі цифри робили його одним із найбільших власників криптовалюти.

Під час квітневого піку капітал Мірчі Попеску оцінювався в 2 млрд доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що засновника компанії McAfee знайшли мертвим у вʼязниці. За попередніми даними, 75-річний Джон Макафі наклав на себе руки через кілька годин після того, як суд Іспанії схвалив екстрадицію бізнесмена в США, де його звинувачують в ухиленні від сплати податків.

Також Фокус розповідав, що вдова Макафі звинуватила в смерті чоловіка владу США. Жінка стверджує, що в 75-річного Джона Макафі ніколи не було суїцидальних нахилів і звинуватила владу США в трагедії.