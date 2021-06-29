У берегов Индонезии затонул пассажирский теплоход, найдены тела первых жертв (фото, видео)

По информации журналистов, всего на борту корабля находилось 15 членов экипажа и 41 пассажир.

В водах гавани Гилиманук на Бали потерпел крушение пассажирский теплоход KMP Yunicee, который обслуживает переходы в Балийском проливе, пишет местное издание Detik.

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Трагедия произошла во вторник, 29 июня.

Пассажирский теплоход KMP Yunicee должен был стоять в гавани Галиманук (Индонезия).

Местные власти пока не готовы обнародовать полную хронологию ЧП у берегов Бали, но известно, что судно KMP Yunicee перевернулось и затонуло. В момент трагедии на борту теплохода KMP Yunicee находилось 15 членов экипажа и 41 пассажир.

[ + – ] Пассажирский теплоход KMP Yunicee Фото: news.detik.com

[ + – ] Пассажирский теплоход KMP Yunicee Фото: news.detik.com

[ + – ] Пассажирский теплоход KMP Yunicee Фото: news.detik.com

По последним данным, спасатели и водолазы достали с воды тела 4 погибших человек. Местные СМИ также сообщают, что были спасены 31 человек, которых экстренно госпитализировали в больницу.

В водах гавани Гилиминук продолжаются поисково-спасательные работы. Обстоятельства трагедии с пассажирским теплоходом KMP Yunicee выясняют правоохранители и эксперты.

[ + – ] Теплоход KMP Yunicee затонул у берегов Бали

[ + – ] Теплоход KMP Yunicee затонул у берегов Бали

Ранее Фокус сообщал, что 20-летний моряк из Одессы погиб во время пожара на контейнеровозе MSС Messina у берегов Шри-Ланки. Пожар произошел на корабле еще 25 июня, с тех пор экипаж находится без связи, электричества и пресной воды. Тело украинского моряка из Одессы остается на судне.

Также Фокус рассказывал, что возле иранского порта Джаск загорелось и затонуло судно "Харг". Пылающее судно, считавшееся крупнейшим кораблем флота Ирана, было замечено со спутников Национального управления по исследованию океанов и атмосферы, которое отслеживает пожары из космоса.