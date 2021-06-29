Біля берегів Індонезії затонув пасажирський теплохід, знайдені тіла перших жертв (фото, відео)

За інформацією журналістів, усього на борту корабля перебувало 15 членів екіпажу і 41 пасажир.

У водах гавані Гіліманук на Балі зазнав аварії пасажирський теплохід KMP Yunicee, який обслуговує переходи в Балійській протоці, пише місцеве видання Detik.

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Трагедія сталася у вівторок, 29 червня.

Пасажирський теплохід KMP Yunicee повинен був стояти в гавані Галіманук (Індонезія).

Місцева влада поки не готова оприлюднити повну хронологію НП біля берегів Балі, але відомо, що судно KMP Yunicee перекинулося і затонуло. У момент трагедії на борту теплохода KMP Yunicee перебували 15 членів екіпажу і 41 пасажир.

[ + – ] Пасажирський теплохід KMP Yunicee Фото: news.detik.com

[ + – ] Пасажирський теплохід KMP Yunicee Фото: news.detik.com

[ + – ] Пасажирський теплохід KMP Yunicee Фото: news.detik.com

За останніми даними, рятувальники і водолази дістали з води тіла 4 загиблих осіб. Місцеві ЗМІ також повідомляють, що було врятовано 31 особу, яких екстрено госпіталізували в лікарню.

У водах гавані Гілімінук тривають пошуково-рятувальні роботи. Обставини трагедії з пасажирським теплоходом KMP Yunicee зʼясовують правоохоронці та експерти.

[ + – ] Теплохід KMP Yunicee затонув біля берегів Балі

[ + – ] Теплохід KMP Yunicee затонув біля берегів Балі

Раніше Фокус повідомляв, що 20-річний моряк з Одеси загинув під час пожежі на контейнеровозі MSС Messina біля берегів Шрі-Ланки. Пожежа сталася на кораблі ще 25 червня, з тих пір екіпаж без звʼязку, електрики і прісної води. Тіло українського моряка з Одеси залишається на судні.

Також Фокус розповідав, що біля іранського порту Джаск загорілося і затонуло судно "Харг". Судно у вогні, яке вважалося найбільшим кораблем флоту Ірану, було помічено із супутників Національного управління з дослідження океанів і атмосфери, яке відстежує пожежі з космосу.