"Предупреждали нарушение границ": в РФ объяснили действия военных с нидерландским Evertsen

Как заявляют в ведомстве, 24 июня нидерландский фрегат хотел нарушить "территориальные воды" оккупированного Россией Крыма.

В Министерстве обороны РФ заявили, что действия их военных связаны с "предупреждением нарушения границы". Об этом передает ТАСС.

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Военные Черноморского флота установили, что нидерландский фрегат собирается нарушить территориальные воды оккупированного Россией Крыма, взяв курс на Керченский пролив. Для смены курса нидерландского HMS Evertsen в РФ решили поднять в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые, как утверждается, пролетали над кораблем на "безопасном расстоянии".

"Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — утверждают в Минобороны РФ.

После действий летчиков, корабль сменил курс и остался в нейтральных территориальных водах Черного моря.

Напомним, в Минобороны Нидерландов заявили, что 24 июня проходу их корабля угрожали российские военные, которые подняли в воздух истребители. Также сообщалось, что небезопасные действия в тот день наблюдались с 15:30 до 20:30.

За день до этого, 23 июня в Черном море произошел подобный инцидент. В РФ заявили, что открыли предупреждающий огонь по британскому эсминцу HMS Defender, который "нарушил их границу". Судно совершало переход из Одессы в Грузию, во время которого зашло вглубь украинских территориальных вод оккупированного Крыма на 3 км.