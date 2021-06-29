"Предупреждали нарушение границ": в РФ объяснили действия военных с нидерландским Evertsen
Как заявляют в ведомстве, 24 июня нидерландский фрегат хотел нарушить "территориальные воды" оккупированного Россией Крыма.
В Министерстве обороны РФ заявили, что действия их военных связаны с "предупреждением нарушения границы". Об этом передает ТАСС.
Военные Черноморского флота установили, что нидерландский фрегат собирается нарушить территориальные воды оккупированного Россией Крыма, взяв курс на Керченский пролив. Для смены курса нидерландского HMS Evertsen в РФ решили поднять в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые, как утверждается, пролетали над кораблем на "безопасном расстоянии".
"Полеты российских самолетов выполнялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — утверждают в Минобороны РФ.
После действий летчиков, корабль сменил курс и остался в нейтральных территориальных водах Черного моря.
Напомним, в Минобороны Нидерландов заявили, что 24 июня проходу их корабля угрожали российские военные, которые подняли в воздух истребители. Также сообщалось, что небезопасные действия в тот день наблюдались с 15:30 до 20:30.
За день до этого, 23 июня в Черном море произошел подобный инцидент. В РФ заявили, что открыли предупреждающий огонь по британскому эсминцу HMS Defender, который "нарушил их границу". Судно совершало переход из Одессы в Грузию, во время которого зашло вглубь украинских территориальных вод оккупированного Крыма на 3 км.