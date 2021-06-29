"Попереджали порушення кордонів": в РФ пояснили дії військових з нідерландським Evertsen

Як заявляють у відомстві, 24 червня нідерландський фрегат хотів порушити "територіальні води" окупованого Росією Криму.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що дії їхніх військових повʼязані з "попередженням порушення кордону". Про це передає ТАСС.

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Військові Чорноморського флоту встановили, що нідерландський фрегат збирається порушити територіальні води окупованого Росією Криму, взявши курс на Керченську протоку. Для зміни курсу нідерландського HMS Evertsen в РФ вирішили підняти в повітря винищувачі Су-30 і бомбардувальники Су-24, які, як стверджується, пролітали над кораблем на "безпечній відстані".

"Польоти російських літаків виконувалися відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору", — стверджують у Міноборони РФ.

Після дій льотчиків, корабель змінив курс і залишився в нейтральних територіальних водах Чорного моря.

Нагадаємо, у Міноборони Нідерландів заявили, що 24 червня проходу їхнього корабля погрожували російські військові, які підняли в повітря винищувачі. Також повідомлялося, що небезпечні дії в той день спостерігалися з 15:30 до 20:30.

За день до цього, 23 червня в Чорному морі стався подібний інцидент. У РФ заявили, що відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю HMS Defender, який "порушив їхній кордон". Судно здійснювало перехід з Одеси до Грузії, під час якого зайшло вглиб українських територіальних вод окупованого Криму на 3 км.