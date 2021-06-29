"Попереджали порушення кордонів": в РФ пояснили дії військових з нідерландським Evertsen
Як заявляють у відомстві, 24 червня нідерландський фрегат хотів порушити "територіальні води" окупованого Росією Криму.
У Міністерстві оборони РФ заявили, що дії їхніх військових повʼязані з "попередженням порушення кордону". Про це передає ТАСС.
Військові Чорноморського флоту встановили, що нідерландський фрегат збирається порушити територіальні води окупованого Росією Криму, взявши курс на Керченську протоку. Для зміни курсу нідерландського HMS Evertsen в РФ вирішили підняти в повітря винищувачі Су-30 і бомбардувальники Су-24, які, як стверджується, пролітали над кораблем на "безпечній відстані".
"Польоти російських літаків виконувалися відповідно до міжнародних правил використання повітряного простору", — стверджують у Міноборони РФ.
Після дій льотчиків, корабель змінив курс і залишився в нейтральних територіальних водах Чорного моря.
Нагадаємо, у Міноборони Нідерландів заявили, що 24 червня проходу їхнього корабля погрожували російські військові, які підняли в повітря винищувачі. Також повідомлялося, що небезпечні дії в той день спостерігалися з 15:30 до 20:30.
За день до цього, 23 червня в Чорному морі стався подібний інцидент. У РФ заявили, що відкрили попереджувальний вогонь по британському есмінцю HMS Defender, який "порушив їхній кордон". Судно здійснювало перехід з Одеси до Грузії, під час якого зайшло вглиб українських територіальних вод окупованого Криму на 3 км.