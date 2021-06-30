На "Прямой линии" Путина атаковали "хакеры из Кузбасса" (видео)

В связи с этим якобы не удается общение с некоторыми россиянами, позвонившим президенту РФ.

Системы, обеспечивающие проведение "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, якобы подверглись хакерской атаке.

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Об этом в прямом эфире заявила одна из ведущих Екатерина Березовская, передает РБК.

"Недаром у нас плохая связь получилась с Еленой Владимировной Калининой. Дело в том, что на наши цифровые системы прямо в эти секунды идут попытки атаки, мощные DDos-атаки", – сказала она.

"Шутите?", – спросил у нее Путин, однако ведущая заверила, что говорит абсолютно серьезно.

"Оказывается, есть и кузбасские хакеры", – пошутил российский лидер.

[ + – ] Ведущая сообщает о "хакерах"

Сообщается, что организовать беседу Путина с жительницей Новокузнецка Еленой Калининой пытались не один раз. В первый раз женщина посетовала, что почти не слышит того, что ей говорят.

После этого поступил звонок из Псков, и на этот раз разговор Путина с собеседником проходил с перебоями.

При второй попытке связи с женщиной из Новокузнецка, собеседница президента РФ успела пожаловаться на текущую крышу, но на этом разговор вновь прервался.

Напомним, во время прямой линии с россиянами президент РФ Владимир Путин заявил, что те силы в Украине, которые хотят укреплять отношения с Российской Федерацией, не могут сделать этого из-за позиции официального Киева.

Также Путин назвал военные учения Sea Breeze-2021 и проход эсминца Королевского флота HMS Defender у мыса Фиолент "провокацией", в которой якобы участвовали британские и американские военные.