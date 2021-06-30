На "Прямій лінії" Путіна атакували "хакери з Кузбасу" (відео)

У зв'язку з цим нібито не вдалося спілкування з деякими росіянами, які зателефонували президенту РФ.

Системи, що забезпечують проведення "Прямої лінії" з президентом РФ Володимиром Путіним, нібито зазнали хакерської атаки.

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Про це в прямому ефірі заявила одна з ведучих Катерина Березовська, передає РБК.

"Недарма в нас поганий звʼязок вийшов з Оленою Володимирівною Калініною. Справа в тому, що на наші цифрові системи прямо в ці секунди йдуть спроби атаки, потужні DDos-атаки", — сказала вона.

"Жартуєте?", — запитав у неї Путін, проте ведуча запевнила, що говорить абсолютно серйозно.

"Виявляється, є і кузбаські хакери", — пожартував російський лідер.

[ + – ] Ведуча повідомляє про "хакерів"

Повідомляється, що організувати бесіду Путіна з мешканкою Новокузнецька Оленою Калініною намагалися неодноразово. Першого разу жінка поскаржилася, що майже не чує того, що їй кажуть.

Після цього надійшов дзвінок з Пскова, і цього разу розмова Путіна зі співрозмовником проходила з перебоями.

При другій спробі звʼязку з жінкою з Новокузнецька, співрозмовниця президента РФ встигла поскаржитися на протікання даху, але на цьому розмова знову перервалася.

Нагадаємо, під час прямої лінії з росіянами президент РФ Володимир Путін заявив, що ті сили в Україні, які хочуть зміцнювати відносини з Російською Федерацією, не можуть зробити цього через позицію офіційного Києва.

Також Путін назвав військові навчання Sea Breeze-2021 і прохід есмінця Королівського флоту HMS Defender біля мису Фіолент "провокацією", у якій нібито брали участь британські та американські військові.