"Приперли до наших кордонів", — Путін про надзвичайну подію в Чорному морі з есмінцем HMS Defender

Глава Кремля сумнівається, що світ стояв би на порозі Третьої світової війни в разі знищення британського есмінця HMS Defender.

Президент РФ Володимир Путін назвав військові навчання Sea Breeze-2021 і прохід есмінця Королівського флоту HMS Defender біля мису Фіолент "провокацією", в якій нібито брали участь британські й американські військові, про це він заявив під час сьогоднішньої прямої лінії.

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23 червня, коли сталася надзвичайна подія у Чорному морі, Володимир Путін отримав інформацію від розвідки, що з одного з аеродромів НАТО в Греції злетів американський розвідувальний стратегічний літак.

Коментуючи українсько-американські навчання See Breeze-2021, Володимир Путін заявив, що іноземні війська "приперлися до російських кордонів".

"Ось, підняли великий галас через те, що ми проводили навчання на своїй території біля кордонів України. Я дав наказ закінчити навчання і вивести війська. Але замість того, щоб на це відреагувати позитивно, вони що зробили? Вони приперлися до наших кордонів", — заявив президент Росії під час прямої лінії.

Володимир Путін сумнівається, що знищення британського есмінця HMS Defender біля мису Фіолент спровокувало б Третю світову війну і додав, що країни Заходу не змогли б "вийти переможцями" з цього конфлікту.

"Ви сказали, що світ стояв на межі світової війни. Та ні, звичайно. Навіть якби ми потопили цей корабель, все одно важко уявити, що світ став би на межі третьої світової війни. Тому що ті, хто це роблять, знають, що вони не можуть вийти переможцями з цієї війни. Не думаю, що й ми б раділи тому розвитку подій, про який ви говорите, але ми хоча б знаємо, за що ми боремося, ми на своїй території", — підсумував глава Кремля.

Раніше Фокус повідомляв, що перед стартом Sea Breeze-2021 в Чорному морі сталася надзвичайна подія з есмінцем Великобританії. Російські військові звинуватили судно HMS Defender у порушенні кордонів та нібито здійснили "попереджувальне бомбометання". Міноборони Королівства спростувало заяву Москви та заявило, що не помітило ніякого вогню по есмінцю HMS Defender.

Також Фокус розповідав, що 24 червня сталась схожа НП в Чорному морі з нідерландським Evertsen. Москва заявила, що нідерландський фрегат хотів порушити "територіальні води" окупованого Росією Криму.