"Приперлись к нашим границам", - Путин о ЧП в Черном море с эсминцем HMS Defender

Глава Кремля сомневается, что мир стоял бы на пороге Третьей мировой войны в случае уничтожения британского эсминца HMS Defender.

Президент РФ Владимир Путин назвал военные учения Sea Breeze-2021 и проход эсминца Королевского флота HMS Defender у мыса Фиолент "провокацией", в которой якобы участвовали британские и американские военные, об этом он заявил во время сегодняшней прямой линии.

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23 июня, когда произошло ЧП в Черном море, Владимир Путин получил информацию от разведки, что с одного из аэродромов НАТО в Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолет.

Комментируя украинско-американские учения See Breeze-2021, Владимир Путин заявил, что иностранные войска "приперлись к российским границам".

"Вот, подняли большой шум из-за того, что мы проводили учения на своей территории у границ Украины. Я дал приказ закончить учения и вывести войска. Но вместо того, чтобы на это отреагировать позитивно, они что сделали? Они приперлись к нашим границам", — заявил президент России в ходе прямой линии.

Владимир Путин сомневается, что уничтожение британского эсминца HMS Defender у мыса Фиолент спровоцировало бы Третью мировую войну и добавил, что страны Запада не смогли бы "выйти победителями" из этого конфликта.

"Вы сказали, что мир стоял на грани мировой войны. Да нет, конечно. Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно представить, что мир стал бы на грани третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны. Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся, мы на своей территории", — подытожил глава Кремля.

Ранее Фокус сообщал, что перед стартом Sea Breeze-2021 в Черном море произошло ЧП с эсминцем Великобритании. Российские военные обвинили судно HMS Defender в нарушении границ и якобы произвели "предупредительное бомбометание". Минобороны Королевства опровергло заявление Москвы и заявило, что не заметило никакого огня по эсминцу HMS Defender.

Также Фокус рассказывал, что 24 июня произошло похожее ЧП в Черном море с нидерландским Evertsen. Москва заявила, что нидерландский фрегат хотел нарушить "территориальные воды" оккупированного Россией Крыма.