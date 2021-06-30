ЕС дал "зеленый свет" экономическим санкциям против РФ, - журналист

По словам европейского журналиста, вопрос о введении ограничений будет решаться на заседании 12 июля.

Послы стран Европейского Союза одобрили экономические санкции в отношении Российской Федерации, сообщил в своем Twitter редактор Radio Free Europe/Радио Свобода в Европе Рикард Йозвяк.

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По его словам, дипломаты ожидаемо дали "зеленый свет" экономическим ограничениям против России.

Окончательное решение о введении ограничений должно быть принято на встрече министров иностранных дел ЕС, которая запланирована на 12 июля 2021 года.

"Послы ЕС дали зеленый свет экономическим санкциям в отношении России, как и ожидалось. (Санкции — ред.) должны принять на встрече министров иностранных дел ЕС 12 июля", — говорится в сообщении Рикарда Йозвяка.

Вероятно, речь идет об экономических санкциях в отношении Российской Федерации за оккупацию украинского Крыма.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 53 банков и финкомпаний из России. Своим указом глава государства ввел решение СНБО от 18 июня о применении санкций в отношении ряда российских банков. Более того, документ предусматривает ограничения в отношении двух "центробанков" из ОРДЛО.

Также Фокус рассказывал, что у Джо Байдена объявили о новых санкциях против РФ. Решения связаны с отношением США к строительству СП-2 и отравлению Навального химическим оружием, а заявление о новых ограничениях было сделано спустя 4 дня после саммита Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.