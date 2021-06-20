Спустя 4 дня после встречи с Путиным: у Байдена объявили о новых санкциях против России

Решения связаны с отношением США к строительству СП-2 и отравлению Навального химическим оружием.

В США готовятся новые санкции в отношении Российской Федерации. Об этом в эфире CNN сообщил Джейк Салливан, помощник по вопросам нацбезопасности президента США Джо Байдена, который в среду, 16 июня, встречался со своим российским коллегой Владимиром Путиным на двустороннем саммите в Женеве.

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Так, по словам представителя Белого дома, американская сторона будут продолжать вводить новые санкции в отношении трубопровода "Северный поток — 2". Салливан подчеркнул, что президент США не хочет вводить ограничения в отношении европейских стран, однако готов "каждые 90 дней" делать это против организаций из России, которые участвуют в строительстве газопровода.

"Президент Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока-2″, — отметил Салливан.

Также, по словам помощника Байдена, новый пакет санкций в отношении РФ планируют ввести из-за отравления и лишения свободы оппозиционера Алексея Навального.

"Мы готовим еще один пакет санкций, который применим в связи с этой ситуацией", — заявил Салливан.

Он подчеркнул, что санкции из-за использования химического оружия будут введены, когда американская сторона убедится, что "бьет по нужным целям".

На это заявление уже отреагировали в МИД РФ. Так, официальный представитель ведомства Мария Захарова на своем канале в Telegram написала, что "на незаконные действия США всегда следовал их закономерный ответ".

"Северный поток — 2" в изложении местных чиновников увязывается с Навальным. … Что касается увязки экономического проекта, участниками которого являются частные операторы и независимые государства, с Навальным, то американские идеологи изобличили сами себя: вся возня вокруг мнимого отравления им нужна как инструмент решения проблем собственной неконкурентоспособности", — написала Захарова.

Отметим, напомним, встреча Путина с Байденом, которая состоялась 16 июня в Женеве, продлилась около 3,5 часа. Президенты США и РФ по завершению саммита заявили, что переговоры были "конструктивными".

Напомним, Фокус рассказывал о главных тезисах Путина с Байденом по итогам встречи и наиболее интересных ее моментах.