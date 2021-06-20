Через 4 дні після зустрічі з Путіним: у Байдена оголосили про нові санкції проти Росії

Рішення пов'язані зі ставленням США до будівництва СП-2 та отруєння Навального хімічною зброєю.

У США готуються нові санкції відносно Російської Федерації. Про це в ефірі CNN повідомив Джейк Салліван, помічник з питань нацбезпеки президента США Джо Байдена, який в середу, 16 червня, зустрічався зі своїм російським колегою Володимиром Путіним на двосторонньому саміті в Женеві.

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Так, за словами представника Білого дому, американська сторона продовжуватиме вводити нові санкції щодо трубопроводу "Північний потік — 2". Салліван підкреслив, що президент США не хоче вводити обмеження щодо європейських країн, проте готовий "кожні 90 днів" робити це проти організацій з Росії, які беруть участь в будівництві газопроводу.

"Президент Байден сказав: я не готовий цього зробити, але я готовий вводити кожні 90 днів санкції проти російських організацій, що беруть участь в будівництві" Північного потоку-2", — зазначив Салліван.

Також, за словами помічника Байдена, новий пакет санкцій відносно РФ планують ввести через отруєння і позбавлення волі опозиціонера Олексія Навального.

"Ми готуємо ще один пакет санкцій, який можна застосувати у зв'язку з цією ситуацією", — заявив Салліван.

Він підкреслив, що санкції через використання хімічної зброї будуть введені, коли американська сторона переконається, що "б'є по потрібних цілях".

На цю заяву вже відреагували в МЗС РФ. Так, офіційний представник відомства Марія Захарова на своєму каналі в Telegram написала, що "на незаконні дії США завжди слідувала їх закономірна відповідь".

"Північний потік — 2" у викладі місцевих чиновників ув'язується з Навальним. ... Що стосується ув'язки економічного проекту, учасниками якого є приватні оператори й незалежні держави, з Навальним, то американські ідеологи викрили самі себе: вся метушня навколо начебто отруєння їм потрібна як інструмент розв'язання проблем власної неконкурентоспроможності", — написала Захарова.

Відзначимо, зустріч Путіна з Байденом, яка відбулася 16 червня в Женеві, тривала близько 3,5 годин. Президенти США і РФ по завершенню саміту заявили, що переговори були "конструктивними".

Нагадаємо, Фокус розповідав про головні тези Путіна з Байденом за підсумками зустрічі та найцікавіші її моменти.