ЄС дав "зелене світло" економічним санкціям проти РФ, — журналіст

За словами європейського журналіста, питання про введення обмежень буде вирішуватися на засіданні 12 липня.

Посли країн Європейського Союзу схвалили економічні санкції відносно Російської Федерації, повідомив у своєму Twitter редактор Radio Free Europe/Радіо Свобода в Європі Рікард Юзвяк.

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За його словами, дипломати очікувано дали "зелене світло" економічним обмеженням проти Росії.

Остаточне рішення про введення обмежень має бути прийнято на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, яка запланована на 12 липня 2021 року.

"Посли ЄС дали зелене світло економічним санкціям щодо Росії, як і очікувалося. (Санкції — ред.) Повинні ухвалити на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 12 липня", — йдеться в повідомленні Рікарда Юзвяка.

Ймовірно, мова про економічні санкції щодо Російської Федерації за окупацію українського Криму.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський ввів санкції щодо 53 банків і фінкомпаній з Росії. Своїм указом глава держави ввів рішення РНБО від 18 червня про застосування санкцій щодо ряду російських банків. Більше того, документ передбачає обмеження щодо двох "центробанків" з ОРДЛО.

Також Фокус розповідав, що в Джо Байдена оголосили про нові санкції проти РФ. Рішення повʼязані зі ставленням США до будівництва ПП-2 та отруєння Навального хімічною зброєю, а заяву про нові обмеження було зроблено через 4 дні після саміту Джо Байдена і Володимира Путіна в Женеві.