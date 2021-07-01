Путин окончательно запретил сравнивать действия СССР и нацистской Германии

Россиянам запрещено отрицать решающую роль советского народа в победе над нацизмом и гуманитарную миссию СССР при освобождении стран Европы.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий приравнивать цели Советского Союза и Третьего Рейха во время Второй мировой войны, сообщает Интерфакс.

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Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Подписанный Владимиром Путиным закон запрещает гражданам публичное отождествление целей, решений и действий руководства СССР, военного командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями представителей нацистской Германии и европейских стран "оси", установленными Нюрнбергским трибуналом и другими судами во времена Второй мировой войны.

Документ также запрещает "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы". Утвержденные нормы касаются публичных выступлений, заявлений СМИ и в интернете.

За нарушение закона предусмотрена административная ответственность, аналогичная наказанию за публичную демонстрацию нацистской символики. В данный момент такие правонарушения наказываются штрафами до 2 тысяч рублей для простых граждан, от 1 до 4 тысяч рублей — для должностных лиц, от 10 до 50 тысяч рублей — для юридических лиц. Помимо этого, физических лиц могут взять под административный арест сроком до 15 суток.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Путин назвал "одним" народом украинцев и русских. По его словам, Украина не вошла в список недружественных стран России в связи с тем, что украинский народ якобы не является недружественным для РФ.

Также Фокус рассказывал, что Владимир Путин назвал "виновных" в оккупации Крыма. По словам президента РФ, агрессивная политика Евросоюза якобы спровоцировала аннексию украинского полуострова в 2014 году.