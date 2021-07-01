Путін остаточно заборонив порівнювати дії СРСР і нацистської Німеччини

Росіянам заборонено заперечувати вирішальну роль радянського народу в перемозі над нацизмом і гуманітарну місію СРСР при звільненні країн Європи.

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що забороняє прирівнювати цілі Радянського Союзу і Третього Рейху під час Другої світової війни, повідомляє Інтерфакс.

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Документ був опублікований на офіційному порталі правової інформації.

Підписаний Володимиром Путіним закон забороняє громадянам публічне ототожнення цілей, рішень і дій керівництва СРСР, військового командування та військовослужбовців з цілями, рішеннями і діями представників нацистської Німеччини і європейських країн "осі", встановленими Нюрнберзьким трибуналом та іншими судами за часів Другої світової війни.

Документ також забороняє "заперечення вирішальної ролі радянського народу в розгромі нацистської Німеччини і гуманітарної місії СРСР при звільненні країн Європи". Затверджені норми стосуються публічних виступів, заяв ЗМІ і в інтернеті.

За порушення закону передбачено адміністративну відповідальність, аналогічну покаранню за публічну демонстрацію нацистської символіки. Наразі такі правопорушення караються штрафами до 2 тисяч рублів для простих громадян, від 1 до 4 тисяч рублів — для посадових осіб, від 10 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — для юридичних осіб. Крім цього, фізичних осіб можуть взяти під адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Путін назвав "одним" народом українців і росіян. За його словами, Україна не увійшла до списку недружніх країн Росії у звʼязку з тим, що український народ нібито не є недружнім для РФ.

Також Фокус розповідав, що Володимир Путін назвав "винних" в окупації Криму. За словами президента РФ, агресивна політика Євросоюзу нібито спровокувала анексію українського півострова у 2014 році.