Ученые из Уханя могут быть казнены и обвинены в утечке COVID-19 из лаборатории, - The Mirror

Компартия Китая может пойти на такой шаг, чтобы "сохранить свое лицо" и показать, что у Пекина нет злых намерений относительно пандемии COVID-19, утверждают журналисты.

Научный сотрудник Гарвардского центра китайских исследований Росс Террилл предположил, что власти Китая могут обвинить сотрудников Уханьского института вирусологии в "утечке коронавируса" и казнить их, пишет издание The Mirror.

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На сегодняшний день коронавирусом заразились более 183 млн человек и Китай может организовать собственное расследование, чтобы найти "виновников" возможной утечки вируса.

По словам Росса Террилла, в ходе расследования руководство Коммунистической партии КНР может казнить ученых, чтобы показать, что Китай не имеет плохих намерений, когда ведется расследование о происхождении коронавируса.

"Китай может найти виновных в ошибке в лаборатории и казнить их, чтобы продемонстрировать чистые намерения Пекина. Мир не будет доволен… Я все еще думаю, что если количество свидетельств случайной утечки будет расти, Китаю будет лучше сказать об этом и двигаться дальше", — объяснил научный сотрудник.

Он также предположил, что если Китай решится на экстремальные "меры" в отношении сотрудников Уханьского института вирусологии, то это вызовет еще больше подозрений в адрес Пекина.

Ранее Фокус сообщал, что ВОЗ назвала вероятную версию происхождения коронавируса. Команда экспертов пришла к выводу, что лабораторная утечка болезни из Уханьского института вирусологии была "наименее вероятной".

Также Фокус рассказывал, что ВОЗ готова изучать все гипотезы появления коронавируса. Передача коронавируса от летучих мышей человеку через другое животное является наиболее вероятным сценарием, а версия с утечкой вируса из Уханьского института вирусологии практически невозможна.