Учені з Уханя можуть бути страчені та звинувачені у витоку COVID-19 із лабораторії, — The Mirror

Компартія Китаю може піти на такий крок, щоб "зберегти своє обличчя" і показати, що в Пекіна немає злих намірів щодо пандемії COVID-19, стверджують журналісти.

Науковий співробітник Гарвардського центру китайських досліджень Росс Террілл припустив, що влада Китаю може звинуватити співробітників Уханського інституту вірусології у "витоку коронавірусу" та стратити їх, пише видання The Mirror.

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На сьогоднішній день коронавірусом заразилися більше 183 млн осіб і Китай може організувати власне розслідування, щоб знайти "винуватців" можливого витоку вірусу.

За словами Росса Террілла, під час розслідування керівництво Комуністичної партії КНР може стратити вчених, щоб показати, що Китай не має поганих намірів, коли ведеться розслідування про походження коронавірусу.

"Китай може знайти винних у помилці в лабораторії і стратити їх, щоб продемонструвати чисті наміри Пекіна. Світ не буде задоволений… Я все ще думаю, що якщо кількість свідчень випадкового витоку ростиме, Китаю буде краще сказати про це і рухатися далі", — пояснив науковий співробітник.

Він також припустив, що якщо Китай наважиться на екстремальні "заходи" щодо співробітників Уханського інституту вірусології, то це викличе ще більше підозр на адресу Пекіна.

Раніше Фокус повідомляв, що ВООЗ назвала ймовірну версію походження коронавірусу. Команда експертів дійшла висновку, що лабораторний витік хвороби з Уханського інституту вірусології був "найменш вірогідним".

Також Фокус розповідав, що ВООЗ готова вивчати всі гіпотези появи коронавірусу. Передавання коронавірусу від кажанів людині через іншу тварину є найбільш вірогідним сценарієм, а версія з витоком вірусу з Уханського інституту вірусології практично неможлива.