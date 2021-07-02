В Канаде сбросили с постаментов статуи двух королев (фото, видео)

Сначала памятники британских королев Виктории и Елизаветы II облили краской, затем обвязали веревками и повалили на землю.

В Виннипеге (провинция Манитоба, Канада) представители коренных народов сбросили с постаментов статуи британских королев Виктории и Елизаветы II.

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CBC сообщает, что происшествие случилось в четверг, 1 июня, когда в стране отмечался День Канады.

Инцидент произошел во время марша в честь Дня Канады, проходившего под лозунгом "Every Child Matters" ("Каждый ребенок имеет значение").

Мероприятие было проведено после того, как в стране на месте школ-интернатов были обнаружены массовые детские захоронения.

[ + – ] Протест в Канаде [ + – ] Сброшенный памятник

У памятников, установленных около здания законодательного собрания Манитобы, собрались протестующие, которые облили монументы краской, а затем сбросили их с пьедесталов, воспользовавшись для этих целей веревками.

Также известно, что правоохранители задержали мужчину, ругавшегося на людей, сбрасывавших статуи.

[ + – ] Акция протеста в Канаде

Напомним, в канадской провинции Саскачеван на месте бывшей католической школы-интерната была найдена 751 могила без всяких опознавательных знаков. Представители индейских племен уже заявили, что рассматривают захоронение, как место преступления.

А в мае 2021 года останки 215 детей, некоторым из которых было всего три года, были найдены захороненными в безымянных могилах на месте школы-интерната неподалеку от Камлупса в Британской Колумбии.