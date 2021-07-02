У Канаді скинули з постаментів статуї двох королев (фото, відео)

Спочатку пам'ятники британських королев Вікторії і Єлизавети II облили фарбою, потім обв'язали мотузками і повалили на землю.

У Вінніпезі (провінція Манітоба, Канада) представники корінних народів скинули з постаментів статуї британських королев Вікторії і Єлизавети II.

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CBC повідомляє, що подія трапилася в четвер, 1 червня, коли в країні святкували День Канади.

Інцидент стався під час маршу на честь Дня Канади, що проходив під гаслом "Every Child Matters" ("Кожна дитина має значення").

Захід був проведений після того, як у країні на місці шкіл-інтернатів були знайдені масові дитячі поховання.

[ + – ] Протест у Канаді [ + – ] Скинутий пам'ятник

Біля памʼятників, встановлених біля будівлі законодавчих зборів Манітоби, зібралися протестувальники, які облили монументи фарбою, а потім скинули їх із пʼєдесталів, скориставшись для цих цілей мотузками.

Також відомо, що правоохоронці затримали чоловіка, який кричав на людей, які скидали статуї.

[ + – ] Акція протесту в Канаді

Нагадаємо, в канадській провінції Саскачеван на місці колишньої католицької школи-інтернату була знайдена 751 могила без всяких розпізнавальних знаків. Представники індіанських племен вже заявили, що розглядають поховання, як місце злочину.

А в травні 2021 року рештки 215 дітей, деяким з яких було всього три роки, були знайдені похованими в безіменних могилах на місці школи-інтернату неподалік від Камлупсу в Британській Колумбії.