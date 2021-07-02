Катер береговой охраны Ливии открыл огонь по лодке с нелегальными мигрантами (видео)

Ливийские моряки, как зафиксировали международные наблюдатели, минимум дважды стреляли по лодке, пули упали рядом с ее бортом.

Некоммерческая группа морских спасателей Sea-Watch International сообщила, что стала свидетелем того, как ливийские моряки преследовали переполненную лодку с мигрантами и стреляли в ее направлении, пытаясь помешать ей пересечь Средиземное море на пути в Европу.

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Участники группы зафиксировали инцидент 30 июня во время полета над этим районом в составе наблюдательной миссии.

На кадрах, снятых с самолета, видно, что на деревянной лодке с маленьким двигателем находятся не менее 20 человек. Их преследует катер береговой охраны. В ходе погони с катера минимум дважды открывали огонь из стрелкового оружия в сторону лодки. Пули упали в воду недалеко от ее борта. Катер также пытался таранить лодку, военные бросали какие-то предметы в людей, находящихся в лодке.

Все это происходило в международных (нейтральных) водах, которые являются частью зоны ответственности Мальты по поисково-спасательным операциям.

Наблюдатели Sea-Watch связались с катером по радио. Ливийцам сказали, что они подвергают опасности жизни людей, находящихся на лодке, и призвали прекратить стрельбу. В ответ те на плохом английском заявили, что они пытались спасти мигрантов. Об этом сообщило Euronews.

У самолета Sea-Watch заканчивалось топливо и он развернулся на базу до того, как погоня закончилась.

Позже стало известно, что атакованная лодка прибыла на итальянский остров Лампедуза утром 1 июля.

В Sea-Watch сообщили, что катер Ras Jadir, участвовавший в инциденте, – один из четырех, подаренных Италией Ливийской береговой охране в мае 2017 года. Около трех лет назад было зафиксировано, как он проводил жесткий перехват лодки с беженцами, тогда погибло около 20 человек, остальных удалось спасти.

С весны прошлого года Евросоюз проводит военно-морскую операцию IRINI. Ее задача – обеспечивать соблюдение международного эмбарго на поставки оружия в Ливию, где уже 10 лет идет гражданская война. В феврале этого года контр-адмирал Фабио Агостини, руководитель операции, сказал, что Европейский союз должен предоставить Ливии больше автономии для борьбы с нелегальной иммиграцией.

"Я считаю, что лучший способ остановить нелегальную иммиграцию и внести свой вклад в ликвидацию контрабанды людей – это обучить ливийскую береговую охрану, военно-морской флот. Мы должны позволить им быть более автономными в решении вопросов безопасности в их вода ответственности", – сказал адмирал.

Известно, что по крайней мере 723 человека погибли или пропали без вести за прошедший год, пытаясь попасть в Европу.

Почти 15 000 мужчин, женщин и детей были перехвачены ливийской береговой охраной и возвращены к берегам Ливии с начала этого года по 26 июня, что является рекордным количеством.

Напомним, "Ливийская национальная армия", возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром, начала полномасштабные военные учения. Среди поддерживающих его государств – Россия и Египет. В военных действиях в Ливии принимает участие и "ЧВК Вагнера".

Мятежному фельдмаршалу противостоит Правительство национального согласия. Оно расположено в Триполи и признано как ООН, так и Россией, которая в то же время поддерживает оружием и боевиками "Ливийскую национальную армию".

В феврале прошлого года тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что мигранты изменили Европу в худшую сторону. Он назвал это позором и сказал, что, если бездействовать дальше, то Европа потеряет свою культуру.