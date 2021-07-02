Катер берегової охорони Лівії відкрив вогонь по човну з нелегальними мігрантами (відео)

Лівійські моряки, як зафіксували міжнародні спостерігачі, мінімум двічі стріляли по човну, кулі впали поряд з його бортом.

Некомерційна група морських рятувальників Sea-Watch International повідомила, що стала свідком того, як лівійські моряки переслідували переповнений човен з мігрантами і стріляли в його напрямку, намагаючись перешкодити йому перетнути Середземне море на шляху до Європи.

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Учасники групи зафіксували інцидент 30 червня під час польоту над цим районом у складі наглядової місії.

На кадрах, знятих з літака, видно, що на дерев'яному човні з маленьким двигуном перебувають понад 20 осіб. Їх переслідує катер берегової охорони. У ході погоні з катера мінімум двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї в сторону човна. Кулі впали у воду недалеко від його борту. Катер також намагався таранити човен, військові кидали якісь предмети в людей на човні.

Усе це відбувалося в міжнародних (нейтральних) водах, які є частиною зони відповідальності Мальти з пошуково-рятувальних операцій.

Спостерігачі Sea-Watch зв'язалися з катером по радіо. Лівійцям сказали, що вони наражають на небезпеку життя людей, які перебувають на човні, і закликали припинити стрілянину. У відповідь ті поганою англійською заявили, що вони намагалися врятувати мігрантів. Про це повідомило Euronews.

У літака Sea-Watch закінчувалося паливо, і він розвернувся на базу до того, як гонитва закінчилася.

Пізніше стало відомо, що атакований човен прибув на італійський острів Лампедуза вранці 1 липня.

У Sea-Watch повідомили, що катер Ras Jadir, який брав участь в інциденті, — один з чотирьох, подарованих Італією Лівійській береговій охороні в травні 2017 року. Близько трьох років тому було зафіксовано, як він проводив жорстке перехоплення човну з біженцями, тоді загинуло близько 20 осіб, інших вдалося врятувати.

З весни минулого року Євросоюз проводить військово-морську операцію IRINI. Її завдання — забезпечувати дотримання міжнародного ембарго на постачання зброї до Лівії, де вже 10 років йде громадянська війна. У лютому цього року контрадмірал Фабіо Агостіні, керівник операції, сказав, що Європейський союз повинен надати Лівії більше автономії для боротьби з нелегальною імміграцією.

"Я вважаю, що найкращий спосіб зупинити нелегальну імміграцію і внести свій внесок у ліквідацію контрабанди людей — це навчити лівійську берегову охорону, військово-морський флот. Ми повинні дозволити їм бути більш автономними у вирішенні питань безпеки в їхніх водах відповідальності", — сказав адмірал .

Відомо, що принаймні 723 люди загинули або зникли безвісти за минулий рік, намагаючись потрапити в Європу.

Майже 15 000 чоловіків, жінок і дітей були перехоплені лівійською береговою охороною і повернуті до берегів Лівії з початку цього року по 26 червня, що є рекордною кількістю.

Нагадаємо, "Лівійська національна армія", очолювана фельдмаршалом Халіфою Хафтаром, почала повномасштабні військові навчання. Серед держав, що підтримують його — Росія і Єгипет. У військових діях у Лівії бере участь і "ПВК Вагнера".

Бунтівному фельдмаршалу протистоїть Уряд національної згоди. Він розташований у Триполі і визнаний як ООН, так і Росією, яка в той же час підтримує зброєю і бойовиками "Лівійську національну армію".

У лютому минулого року тодішній президент США Дональд Трамп заявив, що мігранти змінили Європу в гіршу сторону. Він назвав це ганьбою і сказав, що, якщо не діяти далі, то Європа втратить свою культуру.