Оползень в Японии сносил дома и автомобили, десятки человек пропали без вести (видео)

Стихийному бедствию в городе Атами предшествовали продолжительные проливные дожди. В связи с подъемом уровня рек объявлена эвакуация населения.

В японском городе Атами в субботу, 3 июля, произошел оползень, в результате которого были уничтожены не менее десяти домов. Об этом сообщает агентство Kyodo News.

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В районе схода грунтов после продолжительных проливных дождей проводится спасательная операция.

Некоторым удалось снять стихийное бедствие на видео. На кадрах видно, что грязевой поток с рельефного возвышения стремительно ворвался на улицы города, смывая на своем пути припаркованные автомобили и здания. На месте к тому моменту уже находились пожарные, которые были вынуждены все бросить и убегать от оползня.

Чиновники объявили эвакуацию в связи с подъемом уровня рек в префектуре Канагава к югу от Токио. Она коснется более чем 21 тысячи семей.

Следует отметить, что проливной дождь нарушил работу общественного транспорта. На некоторое время было приостановлено движение сверхскоростных поездов.

Всего за 72 часа до оползня в районе Канагавы выпало 790 мм осадков. Власти префектур от Ибараки до Киото предупредили жителей о последствиях непогоды.

На оползень уже отреагировал премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, он провел переговоры с министром стихийных бедствий Ясуфуми Танахаши. Правительство страны создало целевую группу в офисе премьера для сбора информации о случившемся.

Японское метеорологическое агентство призвало проявлять максимальную осторожность и бдительность в отношении селей, наводнений и поднятия уровня рек.

Прогнозируется, что в выходные сезон сезонный фронт дождей переместится к побережью Японского моря, и ожидается, что на обширных территориях вдоль побережья в понедельник будет проливной дождь.

Напомним, ранее масштабный оползень произошел на пляже в Одесской области. Инцидент произошел в селе Лебедевка у базы отдыха "Жемчужина". Местные жители в комментариях отметили, что это не первый оползень в этом районе. На этих выходных упала часть лестницы, ведущей на пляж, вместе с участком обрыва. Обошлось без жертв. Вероятно, причиной оползня стали обильные ливни, которые шли несколько дней в Одесской области.

Также сообщалось, что в результате оползня в курортном городе Камолья в итальянской провинции Генуя около 200 гробов с человеческими останками оказались в море.